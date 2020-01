Lodernde Flammen auf der Winterberger Showbühne

Varieté vom Allerfeinsten und damit Unterhaltung pur. Das bekamen rund 600 Besucher am Sonntag im Oversum bei der „WinterzauberEi“ geboten. Bereits zum achten Mal präsentierte die Sparkasse Hochsauerland diese bunte Mischung aus Musik, Comedy, Akrobatik und Zauberei. Für das künstlerische Konzept zeichnete erneut Thomas Mester von der Agentur Evento verantwortlich, der dem Publikum hochkarätige Künstlerinnen und Künstler präsentierte.

„Frühlingsdorf“ statt Winterberg

Aufgrund des Schneemangels hatte sich Moderator Christoph Brüske so seine Gedanken gemacht, ob ein Name wie „Frühlingsdorf“ nicht angebrachter sei. Obwohl er aus dem Rheinland kam, kannte er sich tatsächlich im Sauerland gut aus, vor allem im Winterberg, der Hauptstadt der Niederlande. Etwas übertrieben ging er schon mit launigen Sprüchen nicht gerade zimperlich vor allem mit der großen Politik um, im Madison Square Garden im kleinen Himalaja.

Brüschke: „Deutschland könne allein dadurch Frieden stiften, wenn die Bundeswehr ihren kaputten Fuhrpark in den Nahen Osten liefere“. Querbeet ging es durch die Republik und über den großen Teich, wo ein „Fiesling“ ein großer Liebhaber einer Flasche Riesling sein soll. Die Betonung des Moderators lag dabei allerdings auf Flasche. Thomas Brüschke dagegen sei allein das Eintrittsgeld wert gewesen, war nach dem Finale bei Bier und Snacks im Foyer zu hören. Etliche Besucher fragten sich, warum ein Comedian, der solche Bolzen auf Lager hat, nicht längst sein eigenes Soloprogramm im Fernsehen hat. Und trotz des Danks für ihr Engagements, mussten sich die Sponsoren einige schlaue Sprüche anhören. Kommentare anhören. Ebenso die Bäcker, die jetzt wegen der Bonpflicht kleinere Brötchen backen müssen. Brüschke: „Sollen die doch Schwarzbrot verkaufen“.

„Schlagzeugmafia“

Was sich aus Trommeln (oder auch Pauken) so alles herausholen lässt, bewies zum Auftakt die „Schlagzeugmafia“. Da gab es richtig was auf die Ohren und der eine oder andere im Saal wird mit Sicherheit sein Hörgerät auf stumm geschaltet haben. Dennoch was die vermeintlichen Ganoven brachten, war einfach Klasse, zumal sie sich nicht einmal durch ihre Clownerien aus dem Takt bringen ließen.

Wer anschließend Christoph Wilke erlebt hat, sieht die digitale Welt mit anderen Augen. Sein Metier waren das Smartphone, das Handy und das Tablet mit ihren für das Publikum bis dahin noch ungeahnten Möglichkeiten. Wer den Digital-Künstler erreichen will, muss ebenso lange trainieren, wie es wohl Chris Böhm getan hat. Wie der junge Bursche mit seinem BMX – Rad über die Bühne und durch den Saal fegte und dabei noch Kapriolen schlug, war einfach perfekt. Perfekt war auch das Spiel mit dem Feuer von Jenny Fire (Jennifer Studthalter-Gasser).

Die Kunst des Feuerschluckens

Kein Wunder, schließlich stammt die attraktive Schweizerin aus einer alten Zirkusfamilie und beherrschte die Kunst das Feuerschluckens so perfekt,dass die Geschäftsleitung des Oversums keine Angst um die Bühnendekoration haben musste. Hula-Hoop-Reifen sind heute eigentlich aus der Mode gekommen, nicht jedoch bei Victoria Lampidus. Die Russin belehrte bei der WinterzauberEi die Zuschauer eines Besseren. Vor allem die etwas Übergewichtigen, die sich mit dem Gedanken tragen, ein wenig abzunehmen und das richtige Mittel noch nicht gefunden haben.

Zum Finale zeigte dann Sebastian Stamm am chinesischen Mast seine Künste, an dem er rauf und runter kletterte und fantastische Figuren am Stamm (hier war der Namen Programm). „Von dem kann mancher Affe was lernen“, so ein Besucher aus dem Hessenland. Den Erlös der gelungenen Veranstaltung, einen Scheck über 2.500 Euro, überreichte Sparkassendirektor Ingo Ritter der Ortsvorsteherin von Elkeringhausen. Heike Schnurbusch: „Mit dem Geld soll das Projekt „Dorfmobilität“ angeschoben werden“. Übrigens lieferte sich Direktor Ritter bei der Übergabe ein kleines verbales Scharmützel mit dem Moderator und bewies, dass der Ruf vom „kühlen Norddeutschen“ (Ritter kommt aus dieser Region, die Red.) längst nicht für alle gilt.