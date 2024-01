Lokführerstreik: Diese Züge im HSK fahren nicht

Sechs Tage lang will die Gewerkschaft der Lokomotivführer streiken: Auch im Hochsauerlandkreis fahren ab Mittwoch viele Züge nicht mehr (Symbolbild).

Hochsauerlandkreis. Sechs Tage lang streikt die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer. In der Zeit fahren viele Züge nicht - auch der HSK ist betroffen

Ab 2 Uhr morgens am morgigen Mittwoch, 24. Januar, werden Lokführer bundesweit in Streik treten - für ganze sechs Tage. Erst ab Montag, 29. Januar um 18 Uhr sollen wieder alle Züge fahren. Die Deutsche Bahn rechnet in der Zeit mit enormen Beeinträchtigungen im Fern- und Regionalverkehr.

Auch im Altkreis Brilon sind einige Zug-Linien betroffen, darunter der Regionalexpress. So werden die Züge der Linie RE 57 zwischen Winterberg/Brilon und Dortmund laut Ankündigung der Deutschen Bahn während der gesamten Streikphase ausfallen. Auch bei der Linie RE 17, die von Hagen über Meschede, Olsberg, Brilon-Wald und Marsberg bis nach Warburg fährt, müssen Fahrgäste mit Einschränkungen rechnen

Der Nordhessische VerkehrsVerbund (NVV) kündigte in einer Pressemitteilung an, dass auch bei der Kurhessenbahn auf der Linie RE97/RB97 zwischen Brilon, Korbach und Marburg mit vielen Zugausfällen gerechnet werden muss. Der Busverkehr im NVV-Gebiet sei jedoch nicht betroffen, wie Sprecherin Judith Féaux de Lacroix mitteilt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon