Reisen Lufthansa-Streik: So sieht es am Flughafen Paderborn aus

Winterberg. Das Bodenpersonal der Lufthansa hat für Mittwoch (27. Juli) einen Warnstreik angekündigt. Wie stark ist der Flughafen Paderborn betroffen?

Nach den chaotischen Zuständen in den vergangenen Wochen an den Flughäfen in NRW droht den Flugreisenden in Nordrhein-Westfalen neuer Ärger. Denn für kommenden Mittwoch (27. Juli) hat das Lufthansa-Bodenpersonal einen Warnstreik angekündigt. Hat dies auch Auswirkungen auf den Flughafen Paderborn, der von vielen Geschäftsreisenden und Touristen aus dem HSK genutzt wird?

Lesen Sie auch:Sprenggefahr: Volksbank Brilon sperrt diesen Geldautomaten

Der Pressesprecher des Flughafens, Matthias Hack, gibt auf WP-Anfrage zunächst Entwarnung. „Bei uns vor Ort ist kein Bodenpersonal der Lufthansa beschäftigt“, sagt Hack. Lediglich eine Lufthansaverbindung bietet der Airport zwischen München und Paderborn an. Aktuell lägen aber keinerlei Hinweise dafür vor, dass dieser tägliche Flug von dem Streit betroffen sei, so Hack. In der Vergangenheit sei es tatsächlich immer wieder zu Streichung des Linienfluges gekommen. Die Gründe seien aber immer wieder unterschiedlicher Natur gewesen, so der Pressesprecher des Flughafens.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon