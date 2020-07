Lufthansa und TUIfly fliegen wieder ab Paderborn-Lippstadt

Hochsauerlandkreis/Paderborn. Am Flughafen Paderborn-Lippstadt startet nach der Corona-Pause der Flugbetrieb. Ziele sind das Drehkreuz München und Urlaubsziele. Der Überblick.

Am Paderborn-Lippstadt Airport ist der reguläre Reiseverkehr wieder aufgenommen worden. Der erste Flug mit der Corendon Airlines Europe startete am Mittwoch pünktlich um 20:20 Uhr in Richtung Kreta. Des Weiteren fliegt die Lufthansa seit Mittwoch wieder regelmäßig zum Drehkreuz nach München und auch TUIfly bietet wieder Flüge zu sechs Urlaubsdestinationen an.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Anti-Corona-Konzept erstellt

Auf die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln hat sich der Flughafen intensiv vorbereitet, um sicheres Reisen zu ermöglichen. Dazu zählt auch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in allen Bereichen des Flughafens.

Corendon Airlines Europe bringt Reisende jeweils mittwochs nach Heraklion, die größte Stadt Kretas. Das touristische Angebot der TUI wird mit zunächst insgesamt sechs wöchentlichen Starts zu den griechischen Inseln Kreta, Rhodos und Kos ergänzt. Des Weiteren werden die Kanarischen Inseln Fuerteventura, Teneriffa und Gran Canaria mit insgesamt vier Abflügen bedient.

Angebot wird noch erweitert

Die Flüge werden von der deutschen Fluggesellschaft Sundair mit einem Airbus A319 mit Platz für 150 Passagiere durchgeführt. Im Linienflugverkehr kehrt die Anbindung an das Lufthansa-Drehkreuz München mit zunächst drei wöchentlichen Verbindungen jeweils montags, mittwochs und freitags zurück.

„Nach Wochen intensiver Vorbereitungen haben wir die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass eine Flugreise bei uns so sicher wie möglich angetreten werden kann. Wir freuen uns sehr, dass jetzt auch die Fluggesellschaften und Reiseveranstalter ihre Angebote wieder hochfahren und sowohl Geschäfts- als auch Urlaubsreisen wieder stattfinden können“, sagt Dr. Marc Cezanne, Geschäftsführer der Flughafen Paderborn-Lippstadt GmbH.