LWL-Kinderstation in Marsberg bekommt einen neuen Spielplatz

Marsberg. Er ist mehr als nur Spielplatz. Für die Kinder- und Jugendpsychiatrie Marsberg ist die neue Anlage ein Ort, um die Welt spielerisch zu erkunden.

Die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik des LWL-Klinikums Marsberg hat mit Unterstützung eines Vereins einen neuen Spielplatz für die Kinderstation bekommen.

Lesen Sie auch: Mausefallen: Hallenberg bekommt Europas größte Sammlung

Bewegung, Neugierde und gegenseitiges Miteinander fördern

Anne Pauly, Geschäftsführerin des Vereins: „Auf einem Spielplatz schaukeln, klettern und toben zu können, ist für Kinder eine der größten Freuden. Gleichzeitig fördert es die Bewegung, ihre Neugierde, das gegenseitige Miteinander und bietet wiederum die Möglichkeit, die Welt spielerisch für sich allein zu erkunden. Deswegen hat die Aktion ,Bild hilft e.V. - Ein Herz für Kinder’ die Neugestaltung des Spielplatzes der Kinderstation sehr gern unterstützt.“

WP-Newsletter per Mail: Was ist los in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg? Holen Sie sich den Newsletter für Ihren täglichen Nachrichtenüberblick

Multidisziplinäres Behandlungssetting

Die Kinderstation stellt mit zwölf stationären und sechs tagesklinischen Plätzen ein „multidisziplinäres Behandlungssetting“ für Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren mit seelischen Beeinträchtigungen im Versorgungsgebiet des Hochsauerlandkreises und im Kreis Höxter bereit. Manuel Wieneke, pflegerische Stationsleitung der Kinderstation: „Der neue Spielplatz, der in unseren Stationsgarten eingebettet ist, bereichert unsere Station. Er bietet einen geschützten Raum für unsere jüngsten Patienten und Patientinnen, trägt zur Qualitätssteigerung bei und macht unsere Station komplett.“

Lesen Sie auch: In Marsberg fahren jetzt alle Schüler kostenlos

Motorik fördern

Spiel und Bewegung fördere die Fein- und Grobmotorik. „Zu vielen Störungsbildern, die wir behandeln, gehören Defizite in diesen Bereichen dazu“, so Wieneke. Der Spielplatz sei ein niedrigschwelliges Angebot für Begegnung und Interaktion. Valentin Suhan, Oberarzt der Kinderstation: „Auf dem Spielplatz können sich Kinder selbst erfahren.“ Die Kinderstation sei ein Ort für all diejenigen, deren Verhalten gesellschaftliche Normen tangiert und überschreitet. Auch für diejenigen, die leise und von Stressoren belastet und in ihrem Funktionsniveau beeinträchtigt seien. „Bei uns sollen Kinder und ihre Familien einen Rahmen vorfinden, in dem sie Ressourcen und Fähigkeiten weiterentwickeln, zur Ruhe kommen um behutsam an die Herausforderungen ihrer Zukunft herangeführt zu werden.“

Lesen Sie auch:Raubüberfall auf Netto in Brilon: Waffe vom Vater genommen

Bewegung und freies, kooperatives Spielen seien auch in Hinblick auf die Ausgeglichenheit und Psychohygiene elementar, so Privatdozent Dr. Robert Waltereit, Ärztlicher Direktor des LWL-Klinikums und Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Der Spiel- und Freizeitbereich solle dazu dienen, um die Bereiche motorische Entwicklung, Aktivierung, Krisenintervention, systemische und Familientherapie zu fördern.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon