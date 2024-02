Machtwechsel bei der CDU Olsberg nach 14 Jahren

Olsberg. Hiltrud Schmidt war 14 Jahre das Gesicht der CDU Olsberg. Nun machte sich Schluss. Mit dem neuen Vorsitzenden folgt ein Genarationswechsel.

Auf der Jahreshauptversammlung wählte der CDU-Stadtverband Olsberg Uwe Lingenauber aus Wiemeringhausen im „Giersker Treff“ zu seinen neuen 1. Vorsitzenden. Der 43-jährige Angestellte beim katholischen Gemeindeverband tritt die Nachfolge von Hiltrud Schmidt, ebenfalls aus Wiemeringhausen, an, die den Vorsitz nach 14-jähriger Amtszeit in jüngere Hände legen wollte.

Zu seinen Stellvertretern wählte die Versammlung Timo Caspari (Wiemeringhausen), Jana Potthoff und Jeanette Friedrich (beide Bigge) sowie Ingomar Schennen (Elleringhausen). Mit der Erhöhung von zwei auf vier Stellvertretern, soll die Arbeit des Vorstands-Teams auf mehrere Schultern verteilt werden. Nach der Begrüßung der knapp 50 Mitglieder hatte die scheidende Vorsitzende eine positive Bilanz der Aktivitäten der letzten zweieinhalb Jahre gezogen. Unter anderen nannte sie hier den Bürgerdialog zum Thema „Versorgungssicherheit“ und „Aqua Olsberg“, die Baustellenbesichtigung des neuen Windparks auf dem Mannstein sowie die regelmäßigen politischen Stammtische.

Sorge über die politische Lage in Deutschland

Außerdem warf Hiltrud Schmidt einen Rückblick auf die letzten 14 Jahre, die vor allem auch vom Engagement in mehreren Wahlkämpfen geprägt waren. Weiterhin erinnerte sie an den Besuch von Heimatministerin Ina Scharrenbach, den Stadtparteitag mit dem heutigen Bundvorsitzenden Friedrich Merz und die beliebten Kartoffelbraten an der „Steinkleff-Hütte“.

„Ich stelle fest, auch in Deutschland haben wir ein Problem. Deshalb muss die CDU Lösungen auf allem politischen Ebenen, angefangen von den Kommunen bis hin nach „Europa bieten. Hiltrud Schmidt

Mit Sorge blickte sie auf die Kriegsschauplätze in der Welt und auch die politische Lage in Deutschland, wo ja auch nicht alles zum Besten bestellt sei und die Menschen zum Protestieren auf die Straße gehen. Und die AfD wählen, die längst ihren Status als demokratische Partei verloren und sich dem Rechtsextremismus verschrieben habe. Hiltrud Schmidt: „Ich stelle fest, auch in Deutschland haben wir ein Problem. Deshalb muss die CDU Lösungen auf allem politischen Ebenen, angefangen von den Kommunen bis hin nach Europa bieten. Nur mit Lösungen und Sachpolitik kommen wir auch in der Bundesrepublik wieder ins Gleichgewicht“. Im Detail nannte sie den Industriestandort Deutschland, die Migration, das Baugewerbe, die Landwirtschaft, den Fachkräftemangel und die Energiepolitik.

Lesen Sie auch

Mit lang anhaltenden Beifall bedankte sich die Versammlung für die Arbeit von Hiltrud Schmidt für ihren Einsatz und ihr Nachfolger brachte es auf den Punkt: „Du warst das Gesicht der CDU in den vergangenen 14 Jahren“. Auch Bürgermeister Wolfgang Fischer und die Fraktionsvorsitzende Sabine Menke, bedankten sich mit einem Blumenstrauß für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und bescheinigten ihr, dass sie alles getan habe, um das Beste für die CDU herauszuholen.

Olsberg: Im Stadtgebiet 28 Windkraftanlagen im Bau oder geplant

Herzliche Wortes des Dankes galten auch Schatzmeister Marijan Schmücker, der acht Jahre als Finanzverwalter einen guten Job gemacht hat und die Kasse an Simon Sabinarz übergab. In den weiteren turnusmäßigen Neuwahlen sprachen die Mitgliederinnen und Mitglieder Frank Kleine-Nathland (Pressesprecher), Kathrin Rösen (Schriftführerin) und dem Mitgliederbeauftragten Markus Sommer das Vertrauen aus. Außerdem wurden zu Beisitzern gewählt: Martin Aleff (Antfeld), Florian Bartscher, Christoph Guntermann (beide Bruchhausen), Sarah Birkhölzer, Sabine Menke (beide Assinghausen) Hans-Jürgen Kleine (Elpe), Daniel Jedamzik (Bigge-Olsberg) Franz-Josef Metten (Gevelinghausen), Philipp Rüther (Elleringhausen), Lisa Senge (Brunskappel) und Philipp Schmidt (Wiemeringhausen).

In einer Zählpause nahm Bürgermeister Wolfgang Fischer zu aktuellen Baumaßnahmen in der Stadt Olsberg Stellung und teilte in diesem Zusammenhang mit, dass nach neustem Stand im Stadtgebiet 28 Windkraftanlagen im Bau oder geplant seien.

Der Landtagsabgeordnete Matthias Kerkhoff stimmte die Mitglieder auf die Europawahl im Juni ein. Außerdem kritisierte er die Ampelregierung und zeigte Verständnis für die Unzufriedenheit der Bevölkerung gegen deren Politik. Darüber hinaus begrüßte Kerkhoff, dass derzeit mit so vielen Demonstrationen Zeichen gegen den Rechtsextremismus gesetzt werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon