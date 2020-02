Madfeld: Karnevalsumzug sorgt für ausgelassene Stimmung

Beim feierlichen Karnevalsumzug in Madfeld stehen 40 Wagen und jede Menge Jecken in den Startlöchern, um mit den zahlreichen Besuchern zu feiern.

Madfeld. In Madfeld lassen sich die Karnevalisten auch vom bescheidenen Wetter nicht die Laune vermiesen und ziehen lautstark durch die Straßen.

Wenn schon in der Nähe des Ortseingangs ein lauter Beat und „Schalalalala“ zu hören waren, dann konnte die Stimmung in Madfeld trotz leichtem Wind und etwas Nieselregen gar nicht so schlecht sein. Zum Teil mit Regenschirmen, dicken Jacken oder Regenponchos ausgestattet zog es wieder zahlreiche Schaulustige zur diesjährigen Ausgabe des Karnevalsumzugs. „Das ist schon ein Mistwetter, aber wenigstens wird der Umzug nicht abgesagt, wie in Erlinghausen“, sagte ein verkleideter Chirurg.

Kaum starteten die ersten Wagen unter lautem Motorengeräuschen, war auch die Kälte nebensächlich und die Beine wippten rhythmisch im Takt der zahlreichen Schunkellieder. Und wem das nicht ausreichte, der bekämpfte den ein oder anderen Kälteschauer mit Hilfe der zahlreichen Karnevalistinnen aus dem Umzug, die nur zu gerne auch mal einen wärmenden Umtrunk ausschenkten.

Madfeld feiert ausgelassen den Karnevalsumzug 2020

Mit insgesamt 40 Wagen, viel Musik und jeder Menge selbstgemachten Kostümen trafen sich die Madfelder zum großen Umzug durch die Stadt.

Das Kostüm sollte selbstgemacht sein

Auffällig: Die meisten Teilnehmer des Umzugs hatten ihre Outfits zu 100 Prozent selbst gemacht. „Das gehört auch dazu. Sachen fertig kaufen ist doch doof“, sagte eine Dame im Baumkostüm stolz.

Für die Erwachsenen gab es auch eine Menge zu Lachen beim Anblick der insgesamt 40 Wagen. Da bekam nicht nur Jürgen Klinsmann für sein kurzes Engagement beim Fußballverein Hertha BSC sein Fett weg, sondern auch Schlagersänger Michael Wendler mit seiner jungen Lebensgefährtin oder auch Klimaaktivistin Greta Thunberg.

Aber auch Themen wie die Hansetage oder der Brexit fanden optisch eindrucksvoll den Weg in den Karneval. Dabei wurden bärtige Männer fix zur Waldfee und auf einem Wagen die Londoner Town Bridge errichtet. Im Anschluss an den Umzug ging die Sause in der Schützenhalle freudig weiter.