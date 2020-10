Madfeld. Das Quartier der Löschgruppe in Madfeld ist so eng, dass sich die Einsatzkräfte selbst verletzen könnten. Das soll sich im nächsten Jahr ändern.

Beim Anlassen pöffert der Diesel seine Schwaden in die Spinde mit der Schutzkleidung. Beim Aufsitzen im Alarmfall heißt es Aufpassen. Die beiden Türen auf der Beifahrerseite des HLF 10 lassen sich nicht vollständig öffnen. Und auf der anderen Seite schränkt ein Stützpfeiler den Bewegungsspielraum ein. Nur nicht zu früh losfahren. Nicht, dass sich noch jemand beim ehrenamtlichen Einsatz Quetschungen zuzieht. Eng, sehr eng ist es in dem Quartier der Löschgruppe Madfeld. Das soll, muss sich im nächsten Jahr ändern.

Die Stadt Brilon baut an der Bruchstraße, auf dem Spielplatz neben dem Hallenbad, der Löschgruppe ein neues Gerätehaus. Mit seiner Grundfläche von rund 430 Metern ist es gut viermal so groß wie das Spritzenhaus am Tiefen Weg. Kostenpunkt: rund 900.000 Euro. Und das ist nicht alles. Die Löschgruppe soll auch ein neues Fahrzeug erhalten. Damit dürfte sich die Stadt das Feuerwehr- und Rettungswesen in Madfeld gut 1,2 Millionen Euro kosten lassen. Zum Bau des neuen Gerätehauses sei der höchstmögliche Zuschuss, 250.000 Euro, zu erwarten, so die Verwaltung.

Normen treiben Preis in Madfeld hoch

Die enormen Kosten gehen auf die Vorgaben der Unfallkasse zurück. Das, so Beigeordneter Reinhold Huxoll, sehe man derzeit auch an dem Anbau des Gerätehauses in Hoppecke. Rund 400.000 Euro sind dort fällig.

Raumprogramm Der Löschgruppe Madfeld gehören derzeit 36 Aktive an, darunter zwei Frauen. Das neue Gerätehaus erhält einen rund 70 Quadratmeter großen Schulungsraum. Es gibt für Frauen und Männer getrennte Umkleide- und Sanitärbereiche inklusive Duschen mit neun bzw. 42 Spinden. Die Jugendgruppe der Madfelder Feuerwehr bekommt einen eigenen, rund 20 Quadratmeter großen Raum.

Am Tiefen Weg in Madfeld habe die Feuerwehr, so Stadtbrandmeister Wolfgang Hillebrand, sämtliche baulichen Möglichkeiten für einen sicherheitsgerechten Betrieb ausgeschöpft. Und trotzdem reicht es jetzt nicht mehr. Eigentlich müsste die Löschgruppe ihr Fahrzeug draußen stationieren. Der Neubau besteht aus zwei winklig gegeneinander gesetzten Bereichen: dem rund 275 Quadratmeter großen, eingeschossigen Sozialtrakt und der doppelt so hohen, etwa 145 Quadratmeter großen Fahrzeughalle. Beide Bereiche haben ein leicht abfallendes Pultdach.

Individuelle Konfiguration

Die Garage mit ihren beiden 3,6 Meter breiten und vier Meter hohen Toren bietet Platz für zwei Fahrzeuge. Dort kann dann auch das neue HLF 10 untergebracht werden. Das wird dann ein echtes sein, war doch das Fahrzeug 1993 noch als LF 8/6 geliefert worden.

Seitdem, so der Stadtbrandmeister, haben sich die Normungen und und Beschaffungskriterien völlig geändert. Konnten damals lediglich Feuerlöschfahrzeuge quasi von der Stange bestellt werden - Hillebrand: „Wenn einem früher ein Fahrzeug begegnete, wusste man genau, was dort alles an Bord ist.“ - so können die Kommunen über die ihnen zustehenden Mittel aus der Feuerschutzsteuer verfügen und ihre Einheiten individuell und den örtlichen Gegebenheiten entsprechend technisch ausrüsten.

Die 136 PS des Madfelder Daimlers mögen zum Beispiel im Münsterland für genug Vortrieb sorgen, um die achtminütige Hilfsfrist bis zum Eintreffen der ersten Einheit am Einsatzort einzuhalten, im Sauerland sollte die Motorisierung aber stärker sein. Zumal auch die Fahrzeuge selbst und die Ausrüstung an Gewicht zunehmen. Von der technischen Konfiguration des neuen Fahrzeugs hängt letztlich ab, ob es bei einem 1000-Liter -Tank bleibt oder ob es mehr sein kann.

Löschgruppe soll näher an die Hauptstraße

Auf etwa 12 bis 15 Einsätze komme man im Jahr, sagt Hans-Jürgen Schulte, der zurzeit gemeinsam mit Jan Becker die Löschgruppe leitet. Auch nach Bleiwäsche rücke die Löschgruppe in der Regel mit aus. Schließlich sei man von Madfeld wesentlich schneller dort als von Bad Wünnenberg aus. Der künftige Standort liegt nah an der zentralen Ortsdurchfahrt, allerdings hat er keinen direkten Anschluss an die Bredelarer Straße.

Einsatztechnisch, sagt Löschgruppenführer Schulte, wäre das sicher wünschenswert gewesen, aber die Stadt habe bei all ihren Bemühungen bei der Suche dort keine Fläche erhalten können. Von der Aufgabe des alten Spritzenhauses betroffen ist auch die Madfelder First Responder-Gruppe. Die hat ihren Caddy dort untergestellt. Der, so Stadtbrandmeister Hillebrand, soll zumindest auch zunächst in das neue Gerätehaus umziehen.

Ausschuss in Brilon beschäftigt sich mit dem Thema Windkraft

Dienstag, 27. Oktober, befasst sich der Bau- und Planungsausschuss mit dem Neubau. Die Sitzung beginnt um 17.30 Uhr im Bürgerzentrum. Darin geht es auch um ein weiteres Madfeld betreffendes Thema: den Bau von fünf Windrädern im Rahmen eines Repowerings sowie den Bau von vier weiteren, Richtung Gut Almerfeld gelegenen Anlagen.

In beiden Fällen hatte der Ausschuss, wie berichtet, das gemeindliche Einvernehmen nach der teilweisen Aufhebung des Flächennutzungsplanes durch das Oberverwaltungsgericht im Juli aus grundsätzlichen Gründen versagt. Allerdings teilt die Kommunalaufsicht die auch von der Verwaltung vertretene Ansicht, dass die Anlagen innerhalb der Windvorrangzonen liegen und so ein Anspruch auf Genehmigung bestehe.