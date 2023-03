Mallorca und Marokko: „Rekordtag“ am Flughafen Paderborn

Paderborn/Hochsauerlandkreis. Der Warnstreik legt den Flugverkehr an den Flughäfen Köln/Bonn und Düsseldorf lahm. Doch am Airport Paderborn läuft es wie am Schnürchen:

Zum vierten Mal im Jahr 2023 gibt es aufgrund von Streiks an anderen Flughäfen eine vergleichsweise große Zahl an Zusatzflügen am Flughafen Paderborn/Lippstadt. Durch 20 zusätzliche Maschinen aus und zu verschiedenen Destinationen ergebe sich ein neuer „Rekord-Tag“ für das laufende Jahr am Heimathafen mit jeweils 20 Ankünften und Abflügen, teilt der Airport mit, der auch von vielen Passagieren aus dem HSK genutzt wird.

Die Zusatzflüge werden von den Fluggesellschaften Tuifly (acht Maschinen), Eurowings (vier), Wizzair (vier), Air Cairo (zwei) und Freebird Airlines (zwei) durchgeführt. Sie werden zunächst teilweise mit Passagieren in Paderborn/Lippstadt landen und anschließend Ziele auf dem spanischen Festland, den Kanarische Inseln, Mallorca, der Türkei, Ägypten, Marokko, Rumänien, Serbien und Georgien ansteuern.

Der Flughafen kann erneut für die anderen Airports einspringen, da laut Flughafensprecher Matthias Hack, keiner der Beschäftigten bei der Gewerkschaft Verdi beschäftigt sei.

„Sehr gerne bieten wir die Möglichkeiten unseres Flughafens an, um die Passagiere am vorgesehenen Tag an ihr gewünschten Ziel zu bringen. Um die insgesamt 40 zusätzlichen Ankünfte und Abflüge qualifiziert zu bearbeiten, haben wir alle verfügbaren Kapazitäten aktiviert. Sicher werden zahlreiche Fluggäste die Vorteile der kurzen Wege am Heimathafen entdecken und ihre Reise zukünftig von hier aus antreten“, erläutert Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser.

