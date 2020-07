Gesundheit Mammobil macht Station an Elisabeth-Klinik in Olsberg-Bigge

Bigge. Vorsorge gegen Brustkrebs: Das Mammobil macht jetzt Station an der Elisabeth-Klinik in Bigge. Wann eine Untersuchung dort möglich ist.

Brustkrebs ist in Deutschland die häufigste Krebsart bei Frauen.Jedes Jahr erhalten etwa 69.000 Patientinnen die Erstdiagnose. Wird der Tumor jedoch frühzeitig entdeckt, sind die Chancen, ihn zu heilen, oft gut. Vom 12. August bis zum 23. September hält das weiß-pinke Mammobil an der Elisabeth-Klinik in Olsberg-Bigge (Heinrich-Sommer-Strasse 4) – auf dem Parkplatz gegenüber des Haupteingangs.

Frauen zwischen 50 und 69 Jahren haben Anspruch auf die Untersuchung im Rahmen des Mammographie-Screening-Programms. Dazu werden sie schriftlich eingeladen. Corona-bedingt sollten die Frauen möglichst alleine und mit einem Mund-Nasenschutz zum Termin kommen.

Röntgenstation auf Rädern

Die Teilnahme ist freiwillig. Um auch jenen, die aus ländlichen Regionen kommen, diese Möglichkeit ohne weite Anfahrtswege zu bieten, gibt es die Röntgenstation auf Rädern. Das Mammobil zählt zur Mammographie-Screening-Einheit Siegen-Olpe-Hochsauerland. Die Radiologen Dr. Volker Brandenbusch und Dr. Michael Blazek sind die programmverantwortlichen Ärzte.

„Das Mammographie-Screening ist das einzige qualitätsgesicherte Programm, um Brustkrebs früh zu erkennen“, verdeutlicht Dr. Brandenbusch. Beim Röntgen der Brust können schon sehr kleine, nicht tastbare Tumoren in einem frühen Stadium erkannt werden.

Das Screening kann Brustkrebs nicht verhindern, die Krankheit aber in einem frühen Zeitpunkt darstellen. Dr. Brandenbusch: „Dann sind die Heilungschancen besonders hoch und belastende Therapien für die Patientinnen oft nicht nötig.“

Befunde kommen per Post

Eingeladene Frauen werden von speziell geschulten Mitarbeiterinnen geröntgt. Die erhaltenen Aufnahmen beurteilen zwei erfahrene Ärzte unabhängig voneinander. Befunde bekommen die Teilnehmerinnen per Post. Gibt es keinen Hinweis auf Brustkrebs, werden die untersuchten Frauen in zwei Jahren erneut zum Screening eingeladen. Die Kosten tragen die gesetzlichen und privaten Krankenkassen.

Wer einen Termin verschieben oder selbst vereinbaren möchte, kann sich bei der zentralen Stelle in Münster melden. Man erreicht sie unter 0251 / 9295 000 . Info: mammo-programm.de