Mann (51) aus Dortmund stirbt in Medebach nach Stromschlag

Unglück in Medebach: ein Mann stirbt in einem Umspannwerk.

Medebach. In einem Umspannwerk in Medebach stirbt am Donnerstag ein 51 Jahre alter Dortmunder. Er erleidet einen tödlichen Stromschlag. Die Kripo ermittelt.

Der 51-jähriger Mann aus Dortmund verstarb laut Angaben der Polizei im Hochsauerlandkreis am Donnerstagmorgen bei einem Arbeitsunfall in dem Umspannungswerk in der Industriestraße in Medebach. Dort werden derzeit Arbeiten durch eine Fremdfirma ausgeführt. Der 51-Jährige arbeitet bei dieser Firma.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler erlitt der Mann gegen 9 Uhr einen Stromschlag. Der Mann aus Dortmund erlag seinen tödlichen Verletzungen.

Kripo und Amt für Arbeitsschutz ermitteln

Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und nahm die Ermittlungen auf. Wie es zu dem Unglück kommen konnte war am Donnerstagnachmittag noch unklar. Auch das Amt für Arbeitsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.