Unfall in Winterberg: Ein Mann wird schwer verletzt.

Polizei Mann (73) bei Unfall in Winterberg schwer verletzt – Klinik

Winterberg. Der Wagen eines Winterbergers und eines Niederländers stoßen in einer Kurve zusammen. Es gibt verletzte. Die Polizei nimmt Ermittlungen auf.

Wie die Polizei im Hochsauerlandkreis mitteilt, ereignete sich der Unfall am Mittwoch gegen 16:15 Uhr. Ein 73jähriger Mann aus Winterberg stieß auf der Straße „Im Hohlen Seifen“ in einer Kurve mit einem Auto eines Mannes (21) aus den Niederlanden zusammen. Er befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls im Gegenverkehr. In der Kurve kollidierten die beiden Autos.

Verkehr wird für Unfallaufnahme abgeleitet

Der 73-jährige Mann verletzte sich schwer und musste durch Rettungskräfte ins Krankenhaus gebracht werden. Der 21-jährige Niederländer blieb unverletzt. Seine 20-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus den Niederlanden, zog sich leichte Verletzungen zu. Der Verkehr wurde für die Dauer der Unfallaufnahme stellenweise abgeleitet.

Die Feuerwehr war im Einsatz, um die Fahrbahn zu reinigen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Unfallursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen des Verkehrskommissariats.

