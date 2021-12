Mann (79) aus Brilon vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Brilon. In Brilon wird nach einem 79 Jahren alten Mann gesucht. Er wird seit Montagnachmittag vermisst. Die Polizei bittet Bürger um Hilfe bei der Suche.

Die Polizei im Hochsauerlandkreis bittet um Hinweise aus der Bevölkerung nach einem vermissten Mann. Seit dem 27. Dezember 15:15 Uhr wird ein 79-jähriger Senior vermisst. Gegen 18.15 Uhr gab die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung mit Foto heraus.

Der Mann verließ ein Seniorenheim in der Straße „Hohlweg“ in Brilon am Nachmittag mit unbekanntem Ziel. Der Gesuchte ist circa 1,80 bis 1,85 Meter groß, hat weißes bis graues Haar und eine schlanke Statur.

Seit Donnerstagnachmittag wird dieser 79-jährige Mann aus Brilon vermisst Foto: Polizei

Er hat vermutlich zwei Nordic-Walking-Stöcke bei sich und trägt eine graue oder beige Jacke und eine Lesebrille.

Wer Hinweise zu der vermissten Person hat, soll sich untrer der 110 an den Polizeiruf wenden.

