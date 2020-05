Mann aus Winterberg fährt angetrunken gegen Leitplanke

Winterberg/Schmallenberg. Ein Mann aus Winterberg setzt sich angetrunken hinters Steuer. Auf einer Landstraße bei Schmallenberg verliert er die Kontrolle über sein Auto.

Der 51 Jahre alte Autofahrer aus Winterberg beführ nach Angaben der Polizei im Hochsauerlandkreis am Dienstag um 21:10 Uhr die L 742 in Richtung Winterberg. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitplanke.

Ein Streifenwagen der Polizei kam zur Unfallstelle. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest durch die Beamten verlief positiv. Eine Blutprobenentnahme für den Winterberger wurde angeordnet.