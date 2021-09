Polizei Mann in Seniorenwohnheim mit Waffe bedroht und ausgeraubt

Hallenberg. In Hallenberg wird ein Mann im Seniorenheim mit einer Waffe bedroht. Der Täter hebt mit der erbeuteten EC Karte Geld ab. Dabei wird er gefilmt.

Laut Angaben der Polizei wurde am 24. April wurde der Bewohner einer Senioreneinrichtung von einem unbekannten Täter in seiner Wohnung aufgesucht. Dieser bat den Geschädigten um Geld. Als der Bewohner dem Täter kein Geld gab wurde er mit einer Waffe bedroht und zu Boden geworfen.

Der Tatverdächtige raubte die Geldbörse des Geschädigten. In der Geldbörse war neben Bargeld auch die EC-Karte mit PIN-Nummer. Kurze Zeit nach der Tat wurde der Tatverdächtige videografiert, während er mit der geraubten Karte Geld an einem Geldautomaten in Medebach abhob.

Die Polizei fahndet mit diesem Bild nach dem mutmaßlichen Täter. Foto: Polizei

Beschreibung der Kleidung liegt vor

Der Verdächtig wird wie folgt beschrieben: Der Mann trug eine blaue Jeans, dunkle Jacke u d eine dunkle Baseball-Kappe.

Die Polizei veröffentlichte den Sachverhalt und die Aufnahmen am Freitag, 17. September.

Die Polizei fragt nun: Wer kann Hinweise zu dem abgebildeten Tatverdächtigen geben? Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter 02981 / 90 200.

