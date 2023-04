Auf ganze vier Jahrzehnte kann Maria Frigger als Leiterin des Kindergartens in Gudenhagen zurückschauen. . Für die gesamte Dorfgemeinschaft und die vielen Generationen übermittelte Ortsvorsteher Wolfgang Diekmann die Glückwünsche.

Jubiläum Maria Frigger ist 40 Jahre Leiterin in der Kita Gudenhagen

Gudenhagen. Auf ganze vier Jahrzehnte kann Maria Frigger als Leiterin des Kindergartens in Gudenhagen zurückschauen. Sie hat in den Jahren viel geleistet.

Anfang April hat sie das seltene Jubiläum in dem Haus gefeiert, das sich mittlerweile Bewegungskindergarten „Regenbogen“ nennt.

Für die Dorfgemeinschaft und die vielen Generationen übermittelte Ortsvorsteher Wolfgang Diekmann die Glückwünsche. Die Gratulation verband er mit dem Dank des ganzen Dorfes für ihr Schaffen und die vielen Jahre als Leiterin. Es sei besonders schön, dass bereits viele Großeltern, Eltern der Kinder unter ihr den Kindergarten besuchten. Deshalb hofft er auf noch viele weitere Jahre als Leiterin. Zum 1. August wird der Bewegungskindergarten um eine weitere Gruppe auf dann vier ergänzt, noch vor einigen Jahren bestand nur eine Gruppe.

Das Wachstum des Hauses sowie der gute Ruf hängen auch mit Maria Frigger zusammen: „Dass der Kindergarten in Petersborn-Gudenhagen-Pulvermühle so gut angenommen wird, ist mit ihr großer persönlicher Verdienst. Sie ist tagtäglich mit viel Herzblut und vollem Engagement gern mit den Kindern zusammen. Die Eltern erinnern sich gerne an ihre Zeit zurück und sind begeistert, die Kinder heute umso mehr“, erklärte Wolfgang Diekmann.

