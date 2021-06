Maria-Hilf Brilon überarbeitet Besuchs-Konzept: Die Regeln

Brilon. Im Krankenhaus Maria-Hilf Brilon können Patienten wieder Besucher empfangen. Das Krankenhaus hat die Regeln noch einmal geschärft. Das gilt nun:

Vor dem Hintergrund der sinkenden Inzidenzen im HSK in der Corona-Pandemie und der allgemeinen entspannteren Lage hat die Hygienekommission des Krankenhaus Maria-Hilf in Brilon die Besuchsregelungen noch einmal überarbeitet.

Regeln für Besucher am Maria-Hilf Brilon im Überblick

Dabei gelten ab sofort folgende Bedingungen:

Die 3-G-Regel tritt ab nun in Kraft: •2fach geimpft plus 14 Tage nach der 2. Impfung •Genesen und 1fach geimpft plus 14 Tage nach der 1.Impfung •Negatives Testergebnis (Gültigkeit 48 Stunden)

Vor Eintritt in das Krankenhaus müssen sich alle Besucher am Eingang registrieren. Erst der Erhalt eines Besucherausweises berechtigt zum Besuch eines Patienten!

Die bekannten AHA-Regeln gelten während des Aufenthaltes auch weiterhin. Dazu zählt Abstand halten, OP- oder FFP-2-Maske tragen und beim Betreten der verschiedenen Sektoren Hände desinfizieren.

Je Patient ist ein Besucher pro Tag für eine Stunde erlaubt. Die Besuchszeiten sind täglich von 15 Uhr bis 18 Uhr. Bei Doppelzimmern wird darum gebeten, die Besuchszeiten bestenfalls abzustimmen.

Auch in Bezug auf die Begleitung von Kindern gelten neue Regeln: •Kinder bis 13 Jahre gelten als Begleitperson und benötigen keinen Testnachweis •Pro Besucher nur ein Kind in Begleitung •Kinder ab 14 Jahren gelten als Besucher und müssen die Einlasskriterien erfüllen.

Gründe für Lockerungen für Besucher am Maria-Hilf Brilon

Das bisher etablierte und geübte Hygienekonzept bleibt weiterhin bestehen und soll zum Schutz aller dienen. Auch so konnten große Corona-Ausbrüche bisher vermieden und ein geregelter Tagesablauf des Krankenhauses garantiert werden, heißt es in einer Mitteilung des Krankenhauses. Aufgrund der entspannten Lage und der allgemeinen Regeln im gesellschaftlichen Konsens hat sich das Krankenhaus für diesen neuen Lockerungsschritt entschieden. ,,Wir hoffen, dass wir die Abläufe so optimieren und für alle Beteiligten erleichtern können“ heißt es aus der Hygienekommission.

Alle aktuellen Regelungen finden sich noch einmal übersichtlich auf der Webseite des Krankenhauses unter www.krankenhaus-brilon.de. „Bitte vor Ort die Beschilderungen beachten!“, so das Krankenhaus.

Auch die anderen Kliniken im HSK hatten bereits Lockerungen der Besucherregeln umgesetzt. Zuletzt hatte der Krankenhaus in Marsberg wieder Besuche erlaubt.

