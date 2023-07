Maria Homrighausen gibt Tipps: Leichte Küche für heiße Tage

Maria Homrighausen ist Köchin im Caritas-Seniorenzentrum St. Josef in Hallenberg und verrät hier ihre besten Tipps und Tricks.

Hallenberg. Wenn die Temperaturen im Sommer steigen, braucht es eine besondere Küche für ältere Menschen. Das weiß Maria Homrighausen, die seit 13 Jahren als Köchin im Caritas-Seniorenzentrum St. Josef in Hallenberg arbeitet. Sie verrät, wie sie und ihr Team aus 16 Mitarbeitern die Bewohner und Kunden von Essen auf Rädern mit regionalen und saisonalen Speisen versorgen.

Vom Fleisch zum Süßen

Maria Homrighausen hat 2010 als Präsenzkraft im Seniorenzentrum angefangen und ist 2014 in die Hauswirtschaft gewechselt. „Meine Arbeit ist sehr abwechslungsreich, die Arbeitszeiten sind gut und besonders schön ist, dass ich auch als Köchin weiterhin Kontakt zu den Bewohnern habe", sagt sie. Sie ist für die Zubereitung von bis zu 150 Essen täglich zuständig, die nicht nur im Seniorenzentrum, sondern auch bei Ordensschwestern, Mietern und Kunden von Essen auf Rädern geliefert werden.

Die gelernte Köchin weiß, dass sich Geschmäcker im Alter verändern. „Meistens nimmt der Appetit auf Fleisch ab, dafür steigt die Lust auf Süßes", erklärt sie. Deshalb achtet sie darauf, möglichst regionale und saisonale Produkte zu verarbeiten, wie Waldecker Fleischwaren, Eier aus Dreislar oder Brot vom ortsansässigen Bäcker. „Mit Blick auf den Erntekalender wird dann beispielsweise Spargel in der Spargelzeit aufgetischt", sagt sie. Im Sommer passt sie die Menüauswahl der Jahreszeit an. „Wenn die Temperaturen steigen, bieten wir leichte, gerne auch vegetarische Gerichte an", sagt sie. Salat wird im Sommer noch lieber und mehr gegessen, was dann auch gut zu der Speisegestaltung im Seniorenzentrum St. Josef passt.

Viel Trinken und kleine Portionen

„Im Sommer grillen die Bewohner sehr gerne und Salat passt dann perfekt auf den Teller", fügt sie hinzu. Für Hitzeperioden, die in Zukunft vermutlich häufiger zu erwarten sind, hat die Expertin aus Hallenberg einen wichtigen Tipp: „Viel Trinken, das ist mit der wichtigste Tipp." Sie rät auch zu kleinen, über den Tag verteilten leichten Portionen. „Hitzeperioden können ältere Menschen schneller aus dem Takt bringen, weil das Hungergefühl sozusagen temperaturanfällig sein kann", erklärt sie.

Kaltschalen, flüssigkeitsreiches Obst wie Melonen oder auch Salat hinterlassen auch nicht so schnell ein träge machendes Völlegefühl. Ihr Lieblingssommerrezept ist Spargel mit Rührei und kleinen Kartoffeln, und zwar am liebsten mit erntefrischem Salat aus dem eigenen Garten. Das klingt nach einer leckeren und gesunden Mahlzeit für heiße Tage.

