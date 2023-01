Markige Worte nicht genug

Jedes Jahr dasselbe: Böller werden auf Polizisten geworfen, auf Einsatzkräfte, auf Autos, Busse, Bahn. Menschen verletzen sich, werden verletzt. Und stets folgt: Politiker verurteilen Taten aufs Schärfste, fordern härteres Durchgreifen, mehr Polizeipräsenz. Ein Jahr später passiert: nichts. Einsatzkräfte werden im Stich gelassen, Täter fühlen sich nicht in der Verantwortung. Ein Verbot muss regeln, was in der Eigenverantwortung der Menschen nicht funktioniert. Als Zeichen für unsere Einsatzkräfte, für deren Unterstützung markige Worte nicht genügen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon