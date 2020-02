Markus Hilgenberg will Bürgermeister in Hallenberg werden

Altkreis Brilon Vorstellungsrunde des Kandidaten

Die Hallenberger Ortsverbände sind aufgrund der neuen Situation dabei, Termine zu organisieren, bei denen sich Matthias Stappert und Markus Hilgenberg öffentlich vorstellen und Fragen der Bürger beantworten.

In Hallenberg wird dieser Termin am Dienstag, 25. Februar, um 19 Uhr im Kump sein, in Hesborn einen Tag später auf Aschermittwoch um 19.30 Uhr im Hotel zur Sonne. Die Versammlung in Liesen folgt am Freitag, 6. März, 19 Uhr. Der Ort wird noch rechtzeitig bekannt gegeben, ebenso der Termin in Braunshausen.