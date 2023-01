Marsberg: „Achtung, Giftköder“ – Hier droht Gefahr für Hunde

Marsberg. Eine Marsbergerin warnt via Facebook vor Giftködern. Sie benennt mehrere Bereiche rund um Westheim. Ein Hund soll das Gift schon gefressen haben.

Hundebesitzer müssen im Raum Marsberg gerade besonders aufpassen, denn derzeit liegen Giftköder in einigen Bereichen aus, die unter Gassigängern beliebt sein dürften. Die Marsbergerin C. Spengler warnt via Facebook vor dem Gift.

Achtung, Giftköder – Marsbergerin warnt vor Gefahr für Hunde

„Achtung, Giftköder“ schreibt sie in einem Beitrag in der Marsberger Gruppe. Derzeit seien Giftköder in Westheim gesichtet worden, in den Bereichen der Baggerteiche, an der Diemel, bei der Brauerei Hopfenfeld sowie im Wald hinter dem Schloss hoch. Gegenüber der WP bestätigt C. Spengler die Angaben, die sie selbst von mehreren Hundebesitzern zusammengetragen hätte. An der Diemel habe ein Hund tatsächlich auch einen der Giftköder gefressen, dieser sei aber erfolgreich in einer Klinik behandelt worden. Die Marsbergerin schreibt: „Passt alle gut auf eure Fellnasen auf!“

Der Beitrag bei Facebook wurde zahlreiche Male geteilt, Hundebesitzer reagieren wütend auf den Post, eine Nutzerin schreibt: „Sauerei.“

Volker Stracke, Pressesprecher der Polizei, hat keine Kenntnis über Giftköder in dem Bereich. „Eine Strafanzeige aus den letzten Tagen liegt noch nicht vor“, sagt er gegenüber der WP. Mehr Angaben kann er zu diesem Fall bislang nicht machen.

