Der Entlassjahrgang am Carolus Magnus Gymnasium Marsberg mit ihren Abiturzeugnissen und Schulleiter Dr. Markus Bohnensteffen (rechts).

Schulabschluss Marsberg: Alle Abiturienten 2023 am Carolus Magnus Gymnasium

Marsberg. Am Carolus Magnus Gymnasium Marsberg haben im Jahr 2023 59 Jugendliche erfolgreich ihr Abitur bestanden. Die Namen der Schülerinnen und Schüler.

Abi am Carolus Magnus Gymnasium Marsberg: In einer kurzweiligen Entlassfeier erhielten 59 „CMG-ABIenen“ von Schulleiter Dr. Markus Bohnensteffen ihre Abiturzeugnisse. Er gab den Abiturientinnen und Abiturienten mit auf den Weg, mutig zu sein und Dinge auszuprobieren. Er wies auf die verschiedenen zukünftigen Herausforderungen hin, die auf sie warteten, unterstrich aber seine Zuversicht, dass sie mit dem Abitur in der Tasche alle befähigt sind, diese zu meistern.

Der festlichen Entlassfeier schloss sich abends der Abiball in der Marsberger Schützenhalle an. Die Schulgemeinde verabschiedet sich vom Abiturjahrgang 2023 und wünscht ihm alles Gute für die Zukunft.

Folgende Schülerinnen und Schüler haben das Abitur erfolgreich bestanden

Anika Aßhauer, Nora Aßhauer, Abirami Balamurugan, Amelie Beyer, Sila Cakmakci, Tine Dickmann, Lara Diebenbusch, Greta Dülme, Milena Felsing, Pauline Fester, Alina Galauner, Katharina Garbes, Lea-Sophie Gedert, Leonard Giller, Lisa Götte, Paris Hammer, Luca Henke, Alina Henkenius, Frieda Huxoll, Vivien Janci, Simon Jantzer, Marileen Jütte, Levin Knapp, Lina Koch, Christian Koltermann, Leon Lankin, Joost Ledvon, Liv Merzhäuser, Maximilian Mosjo, Lilly-Umay Müller, Jannis Nolte, Silas Nüsken, Julia Ochs, Ole Osthoff, Luis Pack, Julius Pape, Céline Parent, Judith Pohle, Emelie Prior, Josefine Richter, Inken Rödiger, Erengül Sariyar, Lukas Sauerland, Sönke Scholle, Eric Schrader, Sina Schröder, Sina Siebrecht, Dominik Simon, Lara Sprenger, Lara Stremmer, Isabell Ströthoff, Lea Thiele, Linn Thielemann, Juliane Unruh, Celine van der Zalm, Franziska von Rüden, Sönke Wallmeier, Jördis Willeke und Luisa Zatonskaja.

