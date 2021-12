Marsberg: Arzt stellt neue Kalender rund um die Medizin vor

Marsberg. Dr. Andreas Wöge aus Marsberg hat witzige Merksprüche in seinen Jahreskalendern zusammengestellt. Er enthüllt die Sprache der Mediziner.

Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende entgegen. Zeit für Dr. med. Andreas Wöge aus Marsberg seine witzigen und geistreichen Jahreskalender für das neue Jahr vorzustellen.

Lesen Sie auch: Marsberg: Das sind die Gewinner des Klimaschutzpreises

Dr. Wöge arbeitet als Allgemeinmediziner im LWL-Therapiezentrum. Er hat zwei besondere Hobbys. Er sammelt Eselsbrücken, Merksprüche und Anekdoten rund um die medizinische Sprache. „Damit lässt sich medizinisches Wissen wunderbar einfach und witzig einprägen“, sagt er. Und er kreiert jetzt schon seit drei Jahren Jahreskalender, die er mit den medizinischen Sprüchen und Anekdoten bestückt. 2018 hat er seinen ersten Adventskalender mit 24 Fragen und Antworten rund um medizinische Fragen und Antworten herausgegeben.

Lesen Sie auch: Booster-Impfungen nach vier Wochen: Ist der HSK bereit?

Für 2022 hat er sechs verschiedene Wandkalender kreiert. Dr. Wöge hat dafür tief in seinen Sprüche- und Anekdotenfundus gegriffen und jedes Kalenderblatt mit passenden Bildern garniert.

Medizin-Sprache-Kalender

„

Hier gibt es die Kalender Die Jahreskalender von Dr. Andreas Wöge sind erschienen im Druck- und Verlagshaus Thiele & Schwarz GmbH in Marsberg (ehemals Druckerei Schulte). Dort sind sie auch erhältlich unter bert.schulte@schulte-schwarz.de zum Preis von 15.95 Euro.

Wenn der Arzt in Rätsel spricht“ – die „geheime“ Sprache der Medizin(er) enthüllt Dr. Andreas Wöge in seinem „Medizin Sprache Kalender“. „Darin verrate ich nicht nur den Medizin-Studenten war sie unbedingt wissen sollten ….“, sagt er augenzwinkernd. Die zukünftigen Kalender-Besitzer erfahren auf dem Kalenderblatt für den Januar, was die Mediziner meinen, wenn sie im Gespräch die lateinischen Worte „ante portas“ sagen. Dr. Wöge: „Wenn ein kollegiales Gespräch notwendig ist, und um den Patienten durch den Gesprächsinhalt nicht zu beunruhigen, heißt es: Wir sprechen ante portas (lat. = vor den Toren bzw. Türen).“ Außerhalb der Hörweite des Patienten können dann zum Beispiel für ihn unnötige belastende oder auch beängstigende Differentialdiagnosen zwischen Ärzten verschiedener Fachrichtungen erörtert werden. Im Monat März erklärt Dr. Wöge, was es mit der Mahnung: „Man soll nicht unken“ auf sich hat.

Lach- und Wein-Kalender

Natürlich hat Dr. Wöge auch wieder einen Lach- und Wein-Kalender im Angebot. In deutscher und englischer Sprache nimmt er Redensarten rund um den Weingenuss aufs Korn: „Meine Art von Workout…“ zeigen drei Rotweinflaschen mit dem Korkenzieher am Anschlag. Auf dem Novemberblatt erklärt er den Vorteil von Bier: „Keine Rotweinflecken“.

Lesen Sie auch: HSK: Hier gibt es Impftermine für Kinder und Erwachsene

Bunter Medizin-Kalender

Der bunte Medizin(er)-Kalender ist für alle Medizin- und Heilberufe interessant. Auf dem Juni-Blatt ist zu erfahren, was es mit dem Achillenkraut auf sich hat und was die Göttin Aphrodite damit zu tun hat und auf dem Juli-Blatt, warum die bekannte Comic-Figur Popeye besser die Spinatdose gegessen hätte anstatt den Spinat.

Lesen Sie auch: Brilon-Wald: Exklusive Einblicke in das neue Schlosshotel

Bier-Kalender

Den britischen Humor im „Funny Beer Calender“ verstehen auch die Leser mit wenig Englisch-Kenntnissen: Für den April sinniert der bierselige Kermit der Frosch aus der Muppet-Show: „And I drink to myself what a wonderful world“.

Sucht- und Drogenkalender

Geistreich und amüsant ist auch wieder der Sucht- & Drogenkalender: So befand schon Mark Twain: „Mit dem Rauchen aufzuhören ist kinderleicht….ich habs schon hundertmal geschafft!“. Das Kalenderblatt für den Mai zeigt die fünf Flaschen im Leben: Die Babyflasche, die Colaflasche, die Bierflasche, den Infusionsbeutel und dann der Blick in den Spiegel.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon