Marsberg: Auftritt der Philharmonie sorgt für viel Neugier

Bredelar. Im Kloster Bredelar begeister die Ostwestdeutsche Philharmonie mit ihrem vorweihnachtlichen Konzert die Zuhörer. Die Nachfrage war riesig.

Der Himmel im Festsaal des Klosters Bredelar hing am Freitagabend voller Geigen. Es waren bestimmt 25. Sie wurden gespielt von Musikerinnen und Musikern der Nordwestdeutschen Philharmonie. Mit ihnen waren weitere 20 Musiker mit ihren Instrumenten, vom Bass, Kontrabass, Fagott, Flöten, Hörnern und Kesselpauke gekommen. Sie spielten sich mit ihrem Sonderkonzert in der Vorweihnachtszeit in die Herzen der Zuschauer.

Bereits eine Stunde vor Konzertbeginn füllte sich der Festsaal. Die Anordnung der Plätze und der Bühne für die Musiker war diesmal eine ganz andere. Die 45 Philharmoniker saßen an der Kopfseite vor dem Eingangsportal. Davor waren die Stühle für das Publikum versetzt aufgebaut. Wegen dem Corona-Schutzkonzept war nur eine begrenzte Anzahl von Gästen zulässig, insgesamt 120. Auch auf der Empore waren einige platziert.

Nachfrage nach Konzert im Kloster Bredelar ist riesig

„Wir hätten gut und gerne das Dreifache an Eintrittskarten verkaufen können“, sagte Marita Veith, Geschäftsführerin des Kultur- und Begegnungszentrums Kloster Bredelar. So groß sei die Nachfrage gewesen. Vor dem Durchgang zum Innenhof des Klosters kontrollierten Sicherheitskräfte die 2G-Regel und ließen sich die Personalausweise dazu zeigen.

Vor Beginn des Konzertes begrüßte Bürgermeister Thomas Schröder herzlich Publikum, Philharmoniker und den Dirigenten Aldo Sisillo. „Ich freue sich auf diesen vorweihnachtlichen Ohrenschmaus“, sagte er und auch darüber, dass die Philharmoniker dieses Sonderkonzert in dieser durch Corona nicht gerade einfachen Zeit in „unserem kulturellen Leuchtturm der Stadt Marsberg“, dem Kloster Bredelar als Ort der Kultur und Begegnung geben würden.

Vorweihnachtliches Programm in Marsberg macht neugierig

Der erste Bürger der Stadt verhehlte auch nicht, dass er nicht gerade der größte Freund der klassischen Musik sei, aber dass gerade das vorweihnachtliche Programm ihn neugierig gemacht hätte. Und genau das war auch die Intention, weshalb die Stadt Marsberg zusammen mit dem heimischen Energieanbieter Westfalen Weser als Sponsor das Konzert im Kloster ermöglichten. Mit dem Konzert wolle Westfalen Weser

seinen Bezug zur Region unterstreichen, so der Bürgermeister weiter und die klassische Musik den Zuhörerinnen und Zuhörern näherbringen. Unter den Gästen war auch Jürgen Noch, Geschäftsführer bei Westfalen Weser mit seiner Partnerin.

Kultureller Botschafter Mit jährlich rund 130 Konzerten in Deutschland und Europa ist die Nordwestdeutsche Philharmonie (NWD) mit Sitz in Herford eines von drei Landesorchestern und nimmt damit eine besondere Stellung im nordrhein-westfälischen Musikleben ein. Die NWD gilt nicht nur in Deutschland längst als Spitzenorchester mit ausgezeichnetem Renommee und versteht sich bei seinen weltweiten Auftritten als kultureller Botschafter der Region.

Eröffnet wurde das Konzert gleich stimmungsvoll mit der Ouvertüre D-Dur von Franz Schubert. Dann hatte die Solistin Sophie-Magdalena Reuter mit ihrer weichen Sopranstimme ihren ersten großen Auftritt. Mit dem „Ave Maria“ versetzte sie das Publikum in bedächtige Gänsehautstimmung. Mit Engelbert Humperdincks Ouvertüre zu „Hänsel und Gretel“ ließen die Philharmoniker das Publikum erahnen, was noch folgen sollte.

Klanglich ausgefeilt

Packend und klanglich ausgefeilt vorgetragen, sang die Solistin sechs Weihnachtslieder von Peter Cornelius. Sie ließ mit den Philharmonikern die „Hirten im Felde wachen“, und „die drei Könige aus dem Morgenland“ das „Knäblein wunderbar“ in der Krippe mit Weihrauch und Myrre beschenken.

Langanhaltender Applaus verabschiedete Musikerinnen und Musiker in die Pause. In der hatte Sponsor Westfalen Weser in den gläsernen Kunstraum zum Weihnachtspunsch eingeladen, inklusive einem Trinkbecher für jeden. So eingestimmt freuten sich die Zuhörer auf das „Laudamus te“ aus der Messe c-Moll und die „Linzer Sinfonie“ von Wolfgang Amadeus Mozart. Und sollten nicht enttäuscht werden. „Ich habe mein Kommen nicht bereut“, sagte Bürgermeister Thomas Schröder nach dem zweistündigen Konzert und überreichte der Solistin und dem Dirigenten weihnachtliche Blumensträuße als Dank: „Sie haben uns mit ihrer Musik verzaubert und einen wundervollen Abend beschert.“

