Marsberg: Benefiz-Golfer fördern Schüler der Sekundarschule

Drei nagelneue Tischtennisplatten stehen in der Aula der Sekundarschule Marsberg am Standort Trift. In den Pausen, im Ergänzungsunterricht und der neuen Tischtennisabteilung für die Jahrgangsstufen 5 bis 7 können die Schülerinnen und Schüler daran die Tischtennisbälle fliegen lassen.

Die drei Tischtennisplatten haben zusammen 1.400 Euro gekostet. Angeschafft werden konnten sie Dank einer Spende aus dem Benefiz-Golfturnier im vergangenen Sommer. Marsberger Unternehmen haben sich darin zusammengeschlossen, um mit dem Champions-Turnier auf dem Golfplatz in Westheim eine gemeinsame Initiative für den guten Zweck zu starten.

Schüler helfen bei Golf-Turnier

Der Erlös des Turniers und der damit verbundenen Tombola kommt Jugend- und Gemeinwohlprojekten im Stadtgebiet Marsberg zugute.

Vertreter der Marsberger Unternehmen und Reinhold Otto als Initiator übergeben die Spendenscheck für die drei neuen Tischtennisplatten für die Schüler der Sekundarschule Marsberg. Foto: Annette Dülme

Eingespielt wurden 3.000 Euro. Der Betrag wurde aufgeteilt. 2.000 Euro erhält die Sekundarschule. Damit konnten zum einen die drei Tischtennisplatten finanziert werden und jede Klasse der Jahrgangsstufe 10 erhält für ihre Klassenkasse 150 Euro. Denn die Schüler hatten sich mit einem Projekt zum Benefizturnier eingebracht und auf Schautafeln dargestellt, wie sie sich ihren Beruf vorstellen.

Info Benefiz-Golf-Turnier 2020 Auch in 2020 soll wieder ein Champions-Benefiz-Turnier auf dem Golfplatz in Westheim stattfinden. Am 20. Juni, wird ab 11 Uhr im Chapman Vierer um den Sieg für den guten Zweck der kleine weiße Ball eingeputtet. Es richtet sich wieder an Golfer aus der ganzen Region. Informationen: Golf-Club Westheim, Tel. 02994 908854, Reinhold Otto, Tel. 0171 6888840 oder Stadtmarketing Marsberg, Tel. 02992 8200.

Außerdem hatten sie sich während des Turnier mit um den Service gekümmert. Für die weiteren 1.000 Euro aus dem Erlös wird noch ein Projekt ausgewählt.

Lehrverträge sind unterschrieben

Der zweite Gedanke hinter dem Turnier: „Jugendlichen sowie potenziellen Arbeitnehmern am Standort und in der näheren Region ist oftmals nicht bewusst, welch starke Unternehmen es in unserer Stadt überhaupt gibt“, so Michaela Schröder. Als Geschäftsführerin Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Marsberg hatte sie sich mit in den Organisation des Turniers eingebracht.

„Öffentlichkeit schaffen und gleichzeitig etwas Gutes für die Allgemeinheit tun, das brachte uns auf die Idee zu diesem besonderen Benefiz-Golfturnier“, sagt der Initiator Reinhold Otto für den Golfclub Westheim bei der Übergabe des überdimensionalen Spendenschecks am Mittwoch an die Schule. Sekundarschulrektor Andreas Funke bedankte sich im Namen der Schulgemeinde dafür. Die ersten Lehrverträge zwischen den Schülern der Sekundarschule und den Unternehmen sind bereits abgeschlossen.

Die beteiligten sieben Champion-Unternehmen sind die Brauerei Westheim, der Batteriehülsenhersteller H&T Marsberg und Presspart, Hersteller von Aerosoldosen für Asthmasprays; Firma Eschbach, Marktführer für Feuerwehrschläuche, Kunststofftechnik Kuhn, die Ritzenhoff-AG die Metallwarenfabrik Schmidt und die Volksbank Marsberg.