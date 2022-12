Marsberg: Betrüger gibt sich als Wachleiter der Polizei aus

Marsberg. Marsberg wird von einem Serienbetrüger heimgesucht. Der Mann gibt sich als Leiter der Wache Marsberg aus – er nutzt sogar den korrekten Namen.

Telefonbetrüger haben am Donnerstag (22. Dezember) zwischen 9 und 14:45 Uhr in Marsberg Bürger um ihr Geld zu bringen. Fünfmal versuchten sie, Menschen am Telefon davon zu überzeugen, ihnen Geld und ihre Wertsachen auszuhändigen. Die Masche war immer dieselbe.

So funktioniert die Masche

Ein männlicher, unbekannter Täter rief die Marsberger an. Er gab sich namentlich als Polizeibeamter der Polizeiwache Marsberg aus. Dabei benutzte er den Namen des Leiters der Polizeiwache Marsberg. Die Geschädigten berichteten, dass bei den Anrufen immer eine Telefonnummer mit Marsberger Vorwahl im Display zu sehen war. Der Täter erzählte den Opfern am Telefon, dass es in Marsberg zu mehreren Einbrüchen gekommen sei. Man habe zwei Täter festnehmen können, weitere Täter seien aber noch auf der Flucht. Bei den Tätern habe man ein Notizbuch gefunden. Im dem Buch würden Namen von Marsberger Bürgern mit Hinweisen auf deren Vermögen stehen. Die vom unbekannten Täter angerufenen Geschädigten sollten auch in dem Notizbuch aufgeführt sein. Der falsche Polizist machte den Opfern dann das Angebot, ihr Bargeld und die Wertgegenstände im Tresor der Polizeiwache Marsberg zu deponieren. Dort sei ihr Hab und Gut sicher und die noch auf freiem Fuß befindlichen Einbrecher könnten sie nicht um ihr Vermögen erleichtern.

Betrüger in einem Fall erfolgreich: Die Täterbeschreibung

In vier Fällen witterten die Angerufenen den Betrug. Sie beendeten das Gespräch und riefen die echte Polizei.

Leider kam es in einem Fall in der Straße „Am Fichtenhang“ gegen 14:45 Uhr zum Erfolg für die Betrüger. Die Geschädigte händigte einer vom falschen Polizisten zu ihr geschickten Frau einen hohen Geldbetrag aus. Die Frau wird von der Geschädigten wie folgt beschrieben: 20-30 Jahre alt, 1,60 Meter groß, schlank, grauer Parka, dunkle Stiefel. Das Geld wurde der Mittäterin des falschen Polizisten in einer schwarzen Jutetasche mit dem Aufdruck „Diemeltal Apotheke“ übergeben.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90 200 3711.

Die Polizei rät: Seien Sie skeptisch! Auch wenn sich eine Person am Telefon als Polizist ausgibt und den Namen eines tatsächlich existenten Kollegen nennt. Bei den Betrügereien in Marsberg wurde immer der Name des Leiters der Polizeiwache Marsberg genannt. Dieser ist aber für die Täter einfach zu recherchieren! Auf der Internetseite der Kreispolizeibehörde werden alle Polizeiwachen vorgestellt und die Leiter der Wachen und die Bezirksdienstbeamten namentlich aufgeführt! Auch das im Telefondisplay eine Marsberger Vorwahl zu sehen war, ist leicht zu erklären. Die Täter können sich über eine spezielle Software über das Internet jede beliebige Telefonnummer erstellen, die dann an den Empfänger übermittelt wird und im Telefondisplay zu sehen ist. Die Polizei nimmt in solchen Dingen niemals telefonisch Kontakt zu ihnen auf und würde Sie auch niemals auffordern, ihre Wertsachen zu übergeben! Im Zweifel wenden Sie sich an Ihre Polizei vor Ort oder wählen Sie den Notruf 110!

