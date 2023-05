Feuerwehreinsatz nach Blitzeinschlag in Meerhof.

Feuerwehreinsatz Marsberg: Blitz schlägt in Meerhof in Dach von Wohnhaus ein

Meerhof. Ein Blitzeinschlag in das Dach eines Hauses im Marsberger Ortsteil Meerhof sorgt für einen Feuerwehreinsatz. Aus dem Dach dringt Qualm.

Ein Blitzeinschlag in ein Wohnhaus sorgte am Freitagnachmittag (5. Mai) für einen Brandeinsatz der Feuerwehr in Meerhof. Mehrere Einheiten aus dem Marsberger Stadtgebiet waren vor Ort, die aber zum größten Teil nicht eingreifen mussten: Der gemeldete Dachstuhlbrand entpuppte sich glücklicherweise nur als kleines Feuer. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Lesen Sie auch:Neubau der Kita Marsberg: Kirchenkreis nun doch nicht Träger

Gegen 15.15 erfolgte die Alarmierung durch die Feuerwehr. Gemeldet wurde ein Dachstuhlbrand nach einem Blitzeinschlag. Tatsächlich schien sich die Lage bei Eintreffen der Feuerwehr zu bestätigen: Wie gemeldet drang Qualm aus dem Dach eines Einfamilienhauses, innerhalb des Gebäudes war es ebenfalls verraucht, wenn auch nur leicht.

Energieversorger und ein Elektro-Fachbetrieb überprüften das Hauselektrik

Die Erkundung ergab einen kleinen Brandherd in der Dachhaut; in darunter anliegenden Zimmer war neben der Verrauchung eine Austrittsstelle des Blitzes erkennbar.Ein Löschangriff wurde vorbereitet, die betroffene Dachhaut abgedeckt und kontrolliert: Glutnester oder Brandherde waren nicht auffindbar, die Kontrolle mit einer Wärmebildkamera bestätigte dies. Seitens der Feuerwehr wurde die Wohnung belüftet.

Lesen Sie auch: HSK-Kitas am Limit: Personalnot wird zum Problem für Kinder

Energieversorger und ein Elektro-Fachbetrieb überprüften das Hauselektrik auf weitere Schäden. Nach einer knappen Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Knapp 70 Einsatzkräfte aus Meerhof, Oesdorf, Westheim, Essentho, Marsberg, Obermarsberg und Heddinghausen waren unter der Leitung von Michael Hüwel vor Ort.Die große Zahl an Einsatzkräften erklärt sich aus der Alarmmeldung „Dachstuhlbrand“, bei der von hohem Personal- und Löschwasserbedarf ausgegangen wird und deshalb vorsorglich zahlreiche Einheiten und Sonderfahrzeuge alarmiert werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon