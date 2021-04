Marsberg: Corona verhindert Schützenfeste erneut

Marsberg. Auch in diesem Jahr wird es in Marsberg keine Schützenfeste geben. Das hat auch Folgen für das Stadtschützenfest in Erlinghausen. Die Details:

In einer Telefonkonferenz Ende März waren sich die Obristen und Vorsitzenden der Schützenvereine und -bruderschaften einig: eine baldige Rückkehr zur Normalität für die Zeit in den Sommermonaten erscheint wegen Corona nach wie vor nicht realistisch. „Wir gehen eher davon aus, dass es bis weit in die zweite Jahreshälfte hinein weitreichende Beeinträchtigungen und Einschränkungen geben wird“, so Andreas Raue, Sprecher desStadtschützenverbandes Marsberg und Schriftführer im KSB Brilon.

„Diese Annahme führt zu dem Schluss, dass die Durchführung von Schützenfesten in der gewohnten Art und Weise auch in diesem Jahr aller Voraussicht nach nicht möglich sein wird. Auch wenn sich die Situation in der zweiten Jahreshälfte möglicherweise entspannen mag, bleiben Schützenfeste als Großveranstaltungen mit der für uns gewohnten Nähe der Teilnehmenden in den Zelten und Hallen eher nicht denkbar.“

Mehrere Schützenfeste bereits abgesagt

Einige Schützenvereineund –bruderschaften in den umliegenden Kreis- und Stadtgebieten haben bereits Schützenfeste, Jubiläumsfeste und Kinderschützenfeste abgesagt. Der Stadtschützenverband Marsberg hat nun auch einstimmig beschlossen, die Schützenfestsaison 2021 abzusagen. Raue: „Sofern wir den Stadtschützenverband als solidarisch verbundene Gemeinschaft verstehen, kann es eine klare Botschaft in dieser Pandemie sein, trotz aller wirtschaftlichen und ideellen Herausforderungen in den Vereinen diese frühzeitige Entscheidung getroffen zu haben.“

Auch das Stadtschützenfest, das in Erlinghausen hätte stattfinden sollen, wird abgesagt. „Gerade der Abschluss der Schützenfestsaison im Stadtgebiet Marsberg ist jährlich ein besonderes Highlight, bei dem noch einmal alle Vereine und Bruderschaften mit vielen Gästen zusammen feiern“, so Raue weiter. Hier werde besonders der Zusammenhalt aller Schützen schon seit vielen Jahren in den Vordergrund gestellt. „Umso schwerer fällt es, auch diese Veranstaltung absagen zu müssen.“

Der Zusammenhalt aller Vereine und Bruderschaften mit ihren Schützen zeige sich auch darin, dass dieser Beschluss gemeinsam und einstimmig gefasst wurde.

Beibehaltung der Reihenfolge

Um die Reihenfolge der Stadtschützenfeste beizubehalten, wird Erlinghausen in 2022 Ausrichter des Stadtschützenfestes der Stadt Marsberg sein. Raue: „Schützenfeste dienen letztlich dazu, den Kontakt zwischen den Generationen aufrechtzuerhalten und zu pflegen.“ Dies sei aber nicht möglich, wenn dabei die Gesundheit Einzelner gefährdet werde.

„Der Gesundheit zu liebe verzichten wir lieber in diesem Jahr noch einmal auf die Schützenfestsaison, um dann im nächsten Jahr gemeinsam, wie gewohnt, zu feiern.“

Der Stadtschützenverband Marsberg hofft, dass alle Festwirte, Musikvereine, Spielmannszüge, Schausteller und Brauereien die veranstaltungsfreie Zeit gut überstehen, „denn nur dann können wir gemeinsam im nächsten Jahr die Schützenfeste wieder zum Höhepunkt des Jahres werden lassen,“ unterstreichen Schützenverantwortlichen.