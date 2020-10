Marsberg: Dafür geben die Sportvereine jetzt Fördergeld aus

Marsberg. Die Stadt Marsberg nimmt an einem Förderprogramm für Sportstätten teil. Welche konkreten Anschaffungen jetzt geplant sind.

Die Stadt Marsberg möchte am Förderprogramm des Landes „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten teilnehmen. Denn für dieses Jahr liegt die Förderung bei 100 Prozent. In 2021 bei 90 Prozent. Anträge sind bis zum 16. Oktober einzureichen. Erneuert werden sollen damit die Umkleideräume mit Sanitäranlagen der Dreifachsporthalle in Niedermarsberg. Die Baukosten liegen bei 640.000 Euro, die Zuwendung vom Bund bei 480.000 Euro und vom Land bei 414.100 Euro.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für die Erneuerung der Wettkampfbahn im Diemelstadion Niedermarsberg mit Baukosten von 400.000 Euro werden Fördermittel vom Bund in Höhe von 300.000 Euro erwartet und vom Land von 100.000 Euro und für die Umrüstung des Sportplatzes von Asche auf Kunstrasen in Bredelar (Baukosten: 400.000 Euro) werden 300.000 Euro vom Bund erwartet und 100.000 Euro vom Land.

Auch für Obermarsberg soll der Sportplatz von Asche auf Kunstrasen umgerüstet werden mit den gleichen Kosten und Fördergeldern.

Ein Pflegekonzept mit Folgekosten soll erstellt werden. Mit einer Enthaltung (SPD) segnete der Stadtrat die Maßnahmen ab.

Sportpauschale 2020

Die vom Land NRW zugewiesene Sportpauschale 2020 in Höhe von 60.000 Euro wird in voller Höhe dem Stadtsportverband Marsberg zur Verteilung an die Sportvereine zur Verfügung gestellt. 8.063 Euro werden aus noch nicht verwendeter Sportpauschale aus 2018 entnommen, um die Anträge der Vereine aus diesem Jahr zu 100 Prozent zu fördern.

Elf Vereine haben Zuschussanträge mit einem Gesamtvolumen von 68.063 Euro gestellt.

Der TuS Padberg erhält 3.077 Euro für die Anschaffung verschiedener Gerätschaften wie Bewässerungspumpe und Heckenschere, der Golfclub Westheim 3750 Euro für einen Lagercontainers, der SC Bredelar 5162 Euro ebenfalls für diverse Sportgeräte, der BC Meerhof 10.000 Euro für die Umstellung des Flutlichtes auf LED, der SV Essentho 10.000 Euro für den Neubau eines Geräteschuppens, die SG Hoppecketal-Padberg 1183 Euro für die Anschaffung eines Tornetzes. Die SG Hoppecketal bekommt 10.000 Euro für die Sanierung des Sportheims und für Sportgeräte, die SG Helminghausen/Diemelsee 3662 Euro für den Neubau des Wetterschutzes, der TV Marsberg 1.227 Euro für Sportgeräte, die Sportfreunde Oesdorf 10.000 Euro für die Renovierung des Sportheims und der VfL Giershagen 10.000 Euro für die Anschaffung einer Pelletheizung im Sportheim und Instandsetzung des Daches.

Sportpauschale 2019

Aus der Sportpauschale für 2019 erhält der Stadtsportverband anteilig noch 30.000 Euro, die sollten eigentlich angespart werden für die Renovierung des Niedermarsberger Kunstrasenplatzes. Die wird jetzt aus dem Bundesförderprogramm „Marsberg in Bewegung“ finanziert. Sodass die Sportpauschale hierfür nicht mehr benötigt wird.

Daraus erhält der TuS Padberg nochmals 985 Euro für die Dart-Abteilung, der SV Obermarsberg 4.696 Euro für die Sanierung der Duschen und Umkleiden, der SC Bredelar, 4696 Euro für die Errichtung einer Boulderanlage und eines Ninja Warrior-Parcours, der BC Meerhof 4696 Euro für den Bau eines DFB-Kleinspielfelde, die SG Helminghausen/Diemelsee 762 Euro für ein Trainingstor, der TC Marsberg 1614 Euro für Zubehör für Pflege der Clubanlage, die Sportfreunde Oesdorf 4131 Euro für den Bau von Spielerhäuschen, der VFL Giershagen 4.696 Euro für einen Rasenmäherroboter und eine Fallfangnetzanlage und der SV Essentho 285 Euro für eine Durckpumpe im Sportheim.