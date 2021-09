Marsberg: Das bietet der neue Treffpunkt „Mitte Meerhof“

Meerhof. Die Dorfmitte von Meerhof in Marsberg soll zu einem Ort der Begegnung für Jung und Alt werden. Dafür gibt es vielfältige Möglichkeiten.

Ein großzügig und offen gestalteter Dorfplatz vor dem Ehrenmal in der Dorfmitte von Meerhof mit Übergang zur alten Schule, die schon vor Jahren zum Dorfgemeinschaftshaus umgebaut worden ist, und dem komplett neu gestalteten früheren Schulhof: Das ist die neue „Mitte Meerhof“. Sie wurde am Sonntag genau zu dem genutzt, wozu sie bestimmt ist: Als offener Ort der Begegnung für Jung und Alt.

Am Sonntag wurde der neue Dorfmittelpunkt. Zur Einweihungsfeier war schon am Vormittag zur Heiligen Messe mit Segnung des Platzes durch Pastor Karl-Heinz Böckelmann und musikalischer Unterstützung durch die Musikkapelle Meerhof, kein Sitzplatz leergeblieben.

Einweihungsfest mit vielen Gästen

Im anschließenden Festakt unterstrich der Vorsitzende des Fördervereins „Klassengeist Meerhof“, Dr. Peter Nolte, den guten Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft, die es erst ermöglicht habe, dass dieses Projekt in die Tat umgesetzt werden konnte. „Den alten Platz vor dem Ehrenmal haben wir auch deshalb zu einem modernen offenen Treffpunkt für alle umgestaltet, um die Dorfgemeinschaft zu fördern“, sagte Dr. Peter Nolte. Das sei tatsächlich gut gelungen, flüsterte eine Frau ihrer Nachbarin zu. „Ich war schon oft nachmittags hier mit meinen Enkeln. Es war immer was los.“

Die Finanzierung des Platzes In das insgesamt mit 288.000 Euro bezifferte Projekt flossen Fördermittel von 187.000 Euro. Der Förderverein Klassengeist steuerte 35.000 Euro hinzu, zuzüglich 11.000 Euro durch Eigenleistung. Die Stadt Marsberg übernahm die restlichen Kosten von 55.000 Euro.

Dr. Peter Nolte, sowie Ortsbürgermeister Hans-Josef Dülme und Ratsmitglied Johannes Wüllner, bedankten sich für die vielfältige Unterstützung, von Seiten der Stadt und der Verwaltung und den Bürgern, sei es durch Arbeitskraft, Sponsoring oder dem Bereitstellen von Gerätschaften.

Idee wird im Ortsteil von Marsberg 2016 entwickelt

In seiner Ansprache blickte Ortsbürgermeister Hans-Josef Dülme zurück in die Historie des Platzes am Ehrenmal an der „großen Kuhle“. Im Oktober 1958 wurde das Ehrenmal eingeweiht. Gebaut wurde es aus grauem Naturstein aus Anröchte. Die Idee, den Platz umzugestalten, kam erstmals in einer Dorfwerkstatt im Februar 2016 auf. Mit einbezogen war gleich die Umgestaltung des brachliegenden alten Schulhofes hinter der alten Schule.

Im Zuge des städtischen Ikek-Prozesses (2018) wurde diese Idee weiterentwickelt. 2019 wurde der erste Plan im Ortsberat vorgestellt. Im Frühjahr 2020 begannen die ersten Arbeiten. Zum diesjährigen Schützenfest sollte der Platz fertig sein. Was auch gelang. Nur leider fiel das Schützenfest wegen der Pandemie wieder aus. Auch das Ehrenmal wurde restauriert und gereinigt. Laut dem Ortsbürgermeister haben die „vielen fleißigen Helfer rund 1000 Arbeitsstunden ehrenamtlich geleistet“.

Es sei nicht selbstverständlich, dass für Projekte öffentliche Gelder zur Verfügung gestellt würden, richtete der Stadtabgeordnete Johannes Wüllner, seine Dankesworte in Richtung Politik und Verwaltung mit Blick auf die Ausweisung neuen Baugebietes und die laufenden Bauarbeiten zur Erweiterung des Kindergartens, der gleich hinter der alten Schule liegt.

Tombola und Tortenbuch bei Feier in Meerhof

Direkt nach dem Festakt zogen die Besucher mit der Musikkapelle auf den neu gestalteten Platz hinter der alten Schule. An der reich bestückten Tombola bildete sich gleich eine lange Schlange, ebenso am Würstchen- und Getränkestand. Die Fitnessgeräte für Jung und Alt blieben nicht lange unberührt, ebenso die Schaukeln und Klettergerüste für die Kinder. Die Boulefläche wird jeden Sonntag von einer Gruppe Boulespieler genutzt, sagt Dr. Peter Nolte nicht ohne Stolz. Die Fläche vor der Turnhalle erhielt eine neue Asphaltdecke. Wege, Beete und Sitzecken wurden angelegt. Auch der Platz vor dem Ehrenmal wurde neu gepflastert, die Mauer zur alten Schule hin weggerissen und mit Beeten neugestaltet. Ein neuer Brunnen mit Bachlauf umrahmt die Pflasterfläche.

In der alten Schule begann am frühen Nachmittag der Run auf die selbst gebackenen Torten der Frauengemeinschaft nach eigenen Rezepten aus ihrem dritten Tortenbuch, das druckfrisch zum Kauf auslag.

