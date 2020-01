Marsberg: Das interessiert Google-Nutzer an der Stadt

Wonach haben Nutzer der Suchmaschine Google deutschlandweit gesucht, wenn sie sich mit der Stadt Marsberg beschäftigt haben? Während im Jahr 2019 Suchbegriffe wie „Rebecca Reusch“, „Notre Dame“, und „Handball-WM“ am häufigsten gesucht wurden, sieht es in Marsberg anders aus.

Das US-Unternehmen Google wertet jährlich Billionen Suchanfragen aus und erstellt ein Ranking. Wer schon 2019 wissen möchte, wann in Marsberg Schützenfest ist oder wer ein Appartement für den Skiurlaub in Winterberg bucht, nutzt meist die Suchmaschine. Ermittelt wurden in der Statistik, die bei den Suchanfragen im vergangenen Jahr einen starken Zuwachs erlebt haben. Hier die zehn Begriffe, die in Verbindung mit der Stadt Marsberg die größten Sprünge gemacht haben:

1. Schützenfest Marsberg 2019

Er konnte es im ersten Moment selbst nicht richtig glauben. Denn es war ein spannendes Vogelschießen. Zwei Offiziere der Bruderschaft und zwei Schützenbrüder lieferten sich einen spannenden Vierkampf. Die St. Magnus-Schützenbrüder Niedermarsberg haben einen neuen Schützenkönig. Es ist Oliver Rehfeldt. Mit dem 185. Schuss schoss der Offizier der Bruderschaft den kümmerlichen letzten Rest des Holzvogels von der Stange.

2. Dänisches Bettenlager Marsberg

Den Menschen in Marsberg ist eine bequeme Schlafmöglichkeit sehr wichtig gewesen.

3. Amtsgericht Marsberg

Das Amtsgericht Marsberg hatte auch im vergangenen Jahr viel zu tun. So ging es unter anderem um einen Streit in einer Kleingartenkolonie, der eskalierte. Ein Mann zog sich Rippenbrüche und eine Verletzung der Lunge zu, der andere einen Nasenbeinbruch und Prellungen im Gesicht. Der nächste soll den anderen festgehalten haben, damit der eine ihn schlagen konnte.

4. Stromausfall Marsberg

Kurz aber dafür vor allem großflächig kam es im März vergangenen Jahres zu einem Kurzschluss in der Hochspannungsleitung von Büren nach Marsberg. Vier Minuten lang war ganz Marsberg komplett ohne Strom.

5. Burger King Marsberg

Seit sechs Jahren gibt es an der B7 am Ortsausgang von Marsberg in Richtung Bredelar ein Zuhause für den „Whopper“. Über aktuelle Angebote und die Öffnungszeiten möchten die Kunden informiert bleiben.

6. Hallenbad Marsberg

Im Hallenbad und in der Saunalandschaft finden Sie Unterwassermassagedüsen, Wasserkanonen, Finnische Trockensauna, Dampfbad und Ruhezonen, in denen Sie sich Ihre individuellen Freizeitwünsche erfüllen können.

7. Weihnachtsmarkt Marsberg

Seit 30 Jahren lädt das weihnachtliche Hüttendorf im Schatten der Propsteikirche Marsberg zum Bummel in adventlicher Atmosphäre ein. Zum 20. Mal wurde im vergangenen Jahr mit dem Lichterfest die riesige Adventskerze „angezündet“.

8. Ritzenhoff Marsberg

Glaskreationen der besonderen Art interessieren deutschlandweit. Für den ganz besonderen Moment im Leben gibt es ein ganz besonderes Getränk. Champagner. Und für den Champagner gibt es ein ganz besonderes Trinkglas. Das Champusglas von Ritzenhoff.

9. R7 Marsberg

Für den Hunger gibt es in Marberg im Imbiss Diner etwas zu erwerben.

10. Taxi Marsberg

Dass eine Taxifahrt nicht immer reibungslos funktioniert und auch für den Fahrer üble Folgen haben kann, wurde im vergangen Jahr deutlich. Aus dem Kofferraum eines Taxis entwendeten Fahrgäste ein Schlüsseletui des Fahrers. Im Verdacht stehen zwei Fahrgäste.