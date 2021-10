Marsberg: Das ist der neue Wandertreffpunkt im Dütlingstal

Marsberg. Im Dütlingstal bei Marsberg ist ein neuer Wandertreffpunkt und Ruheplatz entstanden. Ralf Walfort nahm das Projekt in die Hand. Die Details:

Dort stand eigentlich immer nur einzig eine Bank für die müden Wanderer zum Rasten. Daraus hat Anwohner Ralf Walfort mit Unterstützung von vielen Seiten einen Wandertreffpunkt und Ruheplatz im Dütlingstal bei Marsberg geschaffen. Nicht nur für Wanderer, sondern die ganze Bevölkerung.

Einweihung mit kleiner Feierstunde

Mit allen Beteiligten wurde der neue Wandertreffpunkt in unmittelbarer Nähe zum naturbelassenen, renaturierten Erlenbach jetzt mit einer kleinen Feierstunde eingeweiht. Gekommen waren auch Kathrin Ikenmeyer, Regionalmanagerin Leader-Region HSK und die stellvertretende Bürgermeisterin Sandra Pohlmeyer.

Ralf Walfort hat den Platz bereits seit 2015 ehrenamtlich gepflegt. Wie er in seiner Begrüßungsrede sagte, wurde die Marsberger Bürgerhilfe 2019 auf den Platz aufmerksam. „Man war sich schnell einig, dass dieser Ort mehr zu bieten hat als nur eine Ruhebank.“ In Walfort fand die Bürgerhilfe einen Projektverantwortlichen.

9500 Euro Leader-Fördergeld

Mit Unterstützung von Stadtmarketing und Stadtverwaltung wurde ein Konzept entwickelt, das auch als Kleinprojekt bei der Leader-Region Hochsauerland Anklang fand und eine Fördersumme von 9500 Euro einbrachte. 20 Prozent der Summe steuerte die Bürgerhilfe bei.

Seit dem Spätsommer 2020 wurde in vielen Stunden ehrenamtlicher Arbeit, ergänzt durch Fachfirmen, der Natur-Wander-Treffpunkt Dütlingstal erstellt. Er bildet zunächst den Ausgangs- und Endpunkt der Waldroute eines Wanderweges. Walfort: „Aber auch Menschen aller Altersgruppen können hier zusammenkommen und sich an den zwei barrierefrei erreichbaren Sitzgruppen niederlassen.“ Das Reizvolle an dem Platz ist die unmittelbar benachbarte, ungestörte Natur.

Eine Sitzgruppe mit Bänken und Tisch wird von einer Hainbuchenhecke umgeben. Ein großes „Fünf-Sterne-Insektenhotel“ hat Michael Hefer mit viel Einfallsreichtum angefertigt. Die Kinder des Familienzentrums „Casa Magnus“ haben eine Patenschaft für zwei Waben übernommen und diese auch mit Naturmaterialien bestückt. Für eine kleine Blühwiese haben Anwohner extra Blumensamen der dort wachsenden Blumen- und Kräuter gesammelt und wieder ausgesät. Walfort: „Sie soll zusätzlich Insekten anziehen.“

Unterstützung von allen Seiten

Damit die gesamte Anlage bezogen auf den Naturschutz sach- und fachgerecht erstellt werden konnte, hat sich Ralf Walfort Unterstützung durch Norbert Schröder vom Verein für Natur- und Vogelschutz im HSK (VNV) eingeholt. Das sachgerechte Bepflanzen übernahm Dag Hibbel als gelernter Gärtner.

Eine Wanderkarte, nach der die Wanderer immer wieder gefragte hatten, gibt zusätzliche Informationen. Gerd Rosenkranz und Manfred Pauly haben eine Infotafel über den geschichtlichen und geografischen Hintergrund des Dütlingstals angefertigt. Die beiden haben spannende und interessante Details entdeckt und in einer Grafik und einem kurzen Test zusammengefasst. Walfort: „Ganz herzlichen Dank an alle Beteiligten.“

Das gesamte Projekt verbinde damit bürgerschaftliches Engagement und Zusammenhalt im Wohnviertel mit der Stärkung des Bewusstseins für Natur- und Klimaschutz, der zur Nachahmung einlade. Walfort: „Dies hat sich bereits in der Umsetzungsphase des Projektes gezeigt, während der sich nicht nur Mitglieder des Vereins, sondern auch Nachbarinnen und Nachbarn uneigennützig eingebracht haben.“

