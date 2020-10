Marsberg-Meerhof/Fürstenberg. Regina Hasse kauft einen Hof in Marsberg-Meerhof. Ihr fällt die Biografie eines der ersten Besitzer in die Hand. So entsteht ein Historienroman.

„Die besten Geschichten schreibt das Leben selbst“, sagt Regina Hasse aus Marsberg . Als sie im Februar 2006 einen alten, in die Jahre gekommenen Bauernhof am Ortsrand von Fürstenberg, kurz vor Meerhof erwirbt, ahnt sie allerdings noch nicht, dass dessen schicksalhafte Historie sogar zu Papier gebracht wurde. Sie bekommt die Aufzeichnungen des früheren Besitzers und liest sie. „Die Geschichte hat mich so in ihren Bann gezogen“, sagt die 57-Jährige im Gespräch mit der WP. „Ich konnte nicht anders“. Sie veröffentlichte ihn als Roman mit dem imposanten Titel: „Sintfeld Epos“.

Lange schlummert die auf einer Reiseschreibmaschine verfasste Biografie des Fürstenberger Bauernsohns Josef Wilhelm Förster (1915 bis 1997) in seinem Nachlass, bis 2018 eine seiner Töchter beim Stöbern im Internet zufällig auf die Homepage des Körtgehofs, dem einstigen Elternhaus ihres Vaters, gelangt. „Sie schrieb mir eine Mail“, erzählt Regina Hasse. Und schickte ihr dann per Post das biografische Manuskript zu.

Packend und authentisch

Packend und authentisch erzählt Josef Wilhelm Förster darin seine Geschichte, beginnend im Jahr 1898, als sein Vater den Grundstein für ein Bauernhaus in der Abgeschiedenheit des Sintfeldes legt. Nur mit Spaten, Schüppe und Brecheisen macht er sich ans Werk. Nur gelegentlich leiht er sich einen Ochsen oder ein Pferd aus, um die schweren Bruchsteine zu bewegen. Trotz der mühsamen Arbeit hält er an seinem Traum fest, bis der Hof fertig gebaut ist und er seine Frau Franziska nach der Hochzeit über die Schwelle des Hauses tragen kann. Und tatsächlich: Ein kleines Paradies entsteht, das den 14 Kindern des Paares zur Heimat wird.

Regina Hasse gehört heute der Körtgehof. Sie hat die biografischen Aufzeichnungen von Josef Wilhelm Förster als Roman herausgegeben. Foto: Familie Hasse

Der Autor Josef Wilhelm Förster hat nach Informationen seiner Töchter mit etwa 16 Jahren angefangen, Tagebuch zu schreiben. Aus diesen Aufzeichnungen verfasste er mit einer Reiseschreibmaschine mehrere Jahre vor seinem Tod ein Manuskript, das er bereits in Romanform gestaltete. Dieses Manuskript veröffentlicht Regina Hasse nun mit der Zustimmung seiner Erben, die ihr die Rechte an dem Werk ihres Vaters übertrugen.

Bis auf wenige Korrekturen entspreche der Roman dem von Josef Wilhelm Förster verfassten Original, so Regina Hasse. Einige Namen von handelnden Personen hat sie verändert. „Dass es sich nicht um einen fiktiven Roman handelt, sondern um eine wahre Geschichte mit regionalem Bezug, macht das Buch ihrer Ansicht nach zu etwas Besonderem.

Unwetter im Sintfeld

Nicht immer zeichnet Josef Wilhelm Förster darin ein idyllisches Bild vom Sintfeld. Unwetter drohen das Lebenswerk des Vaters zu zerstören. Hungersnot und Schicksalsschläge brechen über die Familie herein. Sogar ein Mord geschieht im Dorf.

Dann kündigen sich die Vorboten des zweiten Weltkrieges an. Schon lange kann sein siebenter Sohn, Josef Wilhelm, der mühevollen Landwirtschaft nichts mehr abgewinnen. Als er beim Austreiben der Kühe ein Flugblatt mit schneidigen Soldaten in Uniform entdeckt, steht für ihn fest: er will zum Militär und vor allem auch zu den mutigen Kerlen der Fliegerstaffel gehören.

Hier ist der Roman zu haben Der Roman „Sintfeld Epos“, 278 Seiten, ist im Verlag Books on Demand (ISBN Nr. 978-3-7519-55990-2) erschienen und kann zum Preis von 14,90 Euro erworben werden im Geschäft Dies und Das Lücke, in Fürstenberg, in der Buchhandlung Podszun in Marsberg, online beim Verlag Books on Demand (www.bod.de) oder direkt bei Regina Hasse: regina.hasse@web.de, Tel. 02953 965591.

Was anfänglich noch wie ein harmloses Spiel erscheint, entwickelt sich jedoch bald zum bitteren Ernst. Bei einem Luftangriff über Kreta wird seine Maschine abgeschossen. Nur knapp überlebt Josef Wilhelm den Absturz und erlangt mit schwersten Verletzungen in einem Lazarett das Bewusstsein wieder. Dennoch ist dieser sinnlose Krieg für ihn längst nicht vorbei, als er in Gefangenschaft gerät.

„Das Sintfeld Epos ist eine Zeitreise in ein vergangenes Jahrhundert, die zum Nachdenken anregen will, auch über manches Geschehen in der heutigen Welt“, sagt Regina Hasse. Sie stammt aus Bremen und wollte schon als Kind Bäuerin werden. 2006 kaufte sie den Körtgehof. Ursprünglich gehörten 1000 Morgen Land dazu. Als sie ihn übernimmt sind es nur noch knapp 5000 Quadratmeter. Regina Hasse hält dort Hühner, Katzen, drei Ponys und einen Hund und vermietet eine Ferienwohnung. Hauptberuflich ist sie Sekretärin.