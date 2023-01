Marsberg: Dieb raubt in Sparkasse 1000 Euro von Frau (83)

Eine Seniorin (hier ein Symbolbild) ist in Marsberg in der Sparkasse um 1000 Euro bestohlen worden.

Marsberg. Eine Frau (83) hebt 1000 Euro in der Sparkasse ab, bemerkt aber nicht, dass das Geld im Automaten liegt. Jemand anders schnappt sich die Scheine.

Für eine Frau (83) aus Marsberg endete das Jahr 2022 mit dem Verlust von 1000 Euro. Die Tat wurde zur Anzeige gebracht. Die Polizei ermittelt und hofft auf Hinweise von Zeugen.

Das Geld wurde am 30. Dezember gegen Mittag aus dem Bankautomaten der Sparkasse in Niedermarsberg gestohlen. Da sich die Geldausgabe an einem Geldautomaten der Sparkasse in Niedermarsberg infolge der Höhe des von einer 83-jährigen Frau geforderten Geldbetrages verzögerte, vermutete die Frau einen Defekt und versuchte ihr Glück an einem anderen Geldautomaten, ohne die inzwischen erfolgte Geldausgabe im ersten Automaten bemerkt zu haben.

Jemand anders gibt sich als Eigentümer des Geldes

Wie bereits in der Video-Überwachung festgestellt werden konnte, entdeckte ein anderer im Automatenraum Anwesender das Geld im Automatenfach und rief nach dem Besitzer des Geldes. Das überhörte die hörbehinderte 83-Jährige. Stattdessen gab sich ein anderer als Eigentümer des Geldes aus. Eine Stunde nach dem Diebstahl wurde bei der Polizei Strafanzeige gestellt.

Kunden, die zur Tatzeit anwesend waren und sich an den beschriebenen Vorfall erinnern, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Marsberg, (02992/902003711), oder dem Kriminalkommissariat Brilon, (02961/90203150) zu melden.

