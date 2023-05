Marsberg: Diemelmarkt lockt mit Kirmesflair und Streetfood

Streetfood und Kirmesflair beim Diemelmarkt in Marsberg

Marsberg. Zum ersten Mal fand in Marsberg der Diemelmarkt statt. Viele Besucher bummelten durch die Stadt und genossen leckeres Essen und gute Unterhaltung.

Der erste Diemelmarkt fand drei Tage lang in Marsberg auf der Hauptstraße und dem Kirchplatz statt und bot eine Vielzahl von Attraktionen für Menschen jeden Alters. Gäste konnten das leckere Streetfood genießen, während sie an den verschiedenen Ständen entlang schlenderten und sich mit lokalen und auswärtigen Händlern unterhielten.

Bummeln und einkaufen

Der Stand mit den Spezialitäten aus Kolumbien wie zum Beispiel „Maduro con Queso“ einem köstlichen Gericht bestehend aus gebackenen, sehr reifen Bananen, und geschmolzenem Käse, fand großen Zulauf. Martina Bach aus Paderborn war komplett begeistert: ,,Ich war nach der Schule für drei Monate in Kolumbien und das Essen am Stand schmeckte genau so gut wie dort.“

Es gab auch eine Bühne, auf der verschiedene Acts auftraten, die für eine unterhaltsame Atmosphäre sorgten. Die Zuschauer konnten gemütlich schlendern und sich vom Kirmesflair und Musikern begeistern lassen. Die Fahrgeschäfte reichten vom Kinderkarussell über Autoscooter bis zum Top Spin - für alle war etwas dabei.

Verkaufsoffener Sonntag

Insgesamt war der Diemelmarkt ein voller Erfolg und bot eine tolle Gelegenheit, die Vielfalt der Stadt Marsberg zu erleben, die sich von ihrer kreativen und sehr unterhaltsame Seite präsentierte. Auch der verkaufsoffene Sonntag, der mit dem Diemelmarkt verbunden war, wurde von den Besuchern gut angenommen. Gäste und Einheimische gleichermaßen genossen das Festival bei herrlichem Sonnenschein und freuen sich schon jetzt auf das nächste Jahr.

