Marsberg: Diese vier Welpen suchen ein neues Zuhause

Marsberg. Der Tierschutzverein Marsberg rettete eine Hündin von der Straße. Kurz darauf wurden ihre Babys geboren. Jetzt sucht der Nachwuchs ein Zuhause.

Der Tierschutzverein Marsberg bittet dringend um Hilfe: Vier muntere Junghunde suchen ein neues Zuhause. Sie heißen Sola, Sunny, Sina und Svenja. Die drei Hündinnen und der Rüde, sind acht Monate alt, geimpft und gechipt. Die Mutterhündin wurde von der Straße gerettet, einen Tag später wurden ihre Babys geboren. Glücklicherweise befand sie sich da in Sicherheit, in der Obhut von Tierschützern.

Der Tierschutzverein Marsberg sucht ein neues Zuhause für diese vier Welpen. Foto: Tierschutzverein

Die jungen Hunde wurden privat betreut, sie kennen Menschen und andere Hunde, sind gut sozialisiert aufgewachsen. „Die Mutterhündin ist nicht sehr groß, sie wurde inzwischen vermittelt, wir vermuten, dass die Hunde mittelgroß werden“, sagt die Vorsitzende des Vereins, Elke Heinemann. Alle vier Hunde sind am Wochenende nach Deutschland gekommen und werden vom Marsberger Tierschutzverein in einer Hundepension in Ossendorf untergebracht. Dort können sie auch nach Absprache besucht werden.

