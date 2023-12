Marsberg: Dr. Norbert Bradtke ist seit zehn Jahren Chefarzt

Marsberg. Dr. Norbert Bradtke leitet seit zehn Jahren die Innere Medizin. Er baute die Geriatrie auf sowie die Diabetologie und Gastroenterologie aus.

„In unserer heute schnelllebigen und von vielen Wechseln geprägten Lebenswirklichkeit ist das Innehaben einer Leitungsposition von über zehn Jahren keine Selbstverständlichkeit“, sagt Jörg Buchloh, Kaufmännischer Direktor des St.-Marien-Hospital Marsberg und freut sich darüber, dass Dr. Norbert Bradtke sein 10-jähriges Dienstjubiläum am St.-Marien-Hospital Marsberg feiert.

Seit 2013 ist Dr. Norbert Bradtke Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, wo er noch im gleichen Jahr eine neue geriatrische Station mit mittlerweile 32 Betten im Rahmen der heutigen Klinik für Innere Medizin, Gastroenterologie, Diabetologie und Geriatrie aufbaute. Das Team hat mittlerweile wiederholt die Auszeichnung des Qualitätssiegels Geriatrie vom Bundesverband Geriatrie erhalten. Die in Kooperation mit der Klinik für Unfallchirurgie aufgebaute Alterstraumatologie wurde bereits mehrfach von der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie zertifiziert.

Zertifiziertes Diabeteszentrum der Deutschen Diabetes Gesellschaft

Unter Fortführung des gastroenterologischen Schwerpunktes seines Vorgängers Dr. Ulrich Pannewick gelang ihm neben dem Aufbau des zusätzlichen geriatrischen Schwerpunktes die Anerkennung der internistischen Klinik als Zertifiziertes Diabeteszentrum der Deutschen Diabetes Gesellschaft. Diese beinhaltet unter anderem eine optimiert abgestimmte diabetologische Versorgung in Kooperation mit der am Krankenhaus ansässigen Diabetologischen Schwerpunktpraxis Marsberg.

Lesen Sie auch

Nach Erlangung einer zusätzlichen wissenschaftlichen Qualifikation als Master of Science in Geriatrie an der Donau-Universität Krems legte Dr. Norbert Bradtke vor wenigen Wochen die Prüfung zur Erlangung der Zusatzbezeichnung Palliativmedizin an der Ärztekammer Westfalen-Lippe erfolgreich ab. „Das war mir wegen des künftig zunehmenden Stellenwerts einer palliativmedizinischen Versorgung auch im Bereich der palliativen Geriatrie ein besonderes Anliegen“, so Bradtke.

Der Werdegang von Dr. Norbert Bradtke

Dr. Norbert Bradtke verbrachte seine Schulzeit in Fulda und absolvierte nach dem Wehrdienst ein Studium der Humanmedizin an der Philipps-Universität Marburg. Seine ärztliche Approbation erfolgte 1987, die Promotion an der Klinik für Herz-, Thorax und Gefäßchirurgie des Klinikums Fulda 1989.

Eine bereits im Jahr zuvor begonnene Weiterbildung zum Facharzt für Innere Medizin mit Stationen unter anderem in Marburg und Paderborn schloss Bradtke 1994 mit bestandener Facharztprüfung vor der Ärztekammer Westfalen-Lippe ab. Nachfolgende berufliche Qualifikationen führten zu Schwerpunkt-, bzw. Zusatzbezeichnungen in den Bereichen Gastroenterologie, Medikamentöse Tumortherapie, Proktologie, Diabetologie, Ernährungsmedizin, Sozialmedizin und Klinische Geriatrie.

Es folgte eine Oberarzttätigkeit im Dreifaltigkeits-Hospitalverbund Lippstadt mit Schwerpunkten in der Gastroenterologie und Diabetologie. In diesem Rahmen leitete Dr. Norbert Bradtke eine Diabetologische Fußambulanz im Kreis Soest. Im Jahre 2002 übernahm er die Chefarztposition der Klinik für Innere Medizin im Evangelischen Krankenhaus Bad Gandersheim und nachfolgend unter gemeinsamer Pro DIAKO Geschäftsführung zusätzlich standortübergreifend von 2005 bis 2009 die Chefarztposition im Sertürner Krankenhaus Einbeck.

Im Rahmen seiner fortlaufenden Tätigkeit in der Prüfungskommission der Universität Göttingen von 2005 bis 2011 erhielt Bradtke 2009 einen Lehrauftrag für Innere Medizin an der Universität Göttingen.

Im Jahr 2006 begründete er noch unter Geschäftsführung der Pro DIAKO am Standort Bad Gandersheim die erste geriatrische Klinik im Landkreis Northeim, die nach Verlagerung an die Helios-Klinik Northeim heute noch besteht.

Nach mehrheitlicher Übernahme der Kliniken im Landkreis Northeim durch die Helios Kliniken GmbH wechselte Dr. Bradtke auf eine Oberarztstelle an die Charité in Berlin, bei Frau Prof. Dr. Elisabeth Steinhagen-Thiessen, Lehrstuhl für Geriatrie und Lipidologie.

Dort vertiefte er an einer der größten geriatrischen Klinik Deutschlands seine altersmedizinischen Kenntnisse und erlangte 2012 nach bestandener Prüfung an der Ärztekammer Berlin die Anerkennung als Facharzt für Geriatrie.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon