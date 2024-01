Marsberg: Einbrecher schlagen in Tankstelle zu

Marsberg. In der Nacht zu Montag (8. Januar) steigen unbekannte Täter in eine Tankstelle in Marsberg ein und brechen einen Tresor auf

Am heutigen Montag (8. Januar) kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Einbruch in ein Tankstellengebäude in Marsberg, teilt die Kreispolizeibehörde des Hochsauerlandkreises mit. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich insgesamt drei unbekannte Täter gegen 3.25 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Gebäude auf der Bredelarer Straße. Im Inneren der Tankstelle wurde unter Einsatz von Werkzeugen der Tresor geöffnet. Es wurden Bargeld sowie vermutliche diverse weitere Gegenstände entwendet.

Lesen Sie auch

Nach jetzigem Ermittlungsstand waren die Täter während der Tatausführung maskiert. Zwei Personen trugen schwarze Jacken und jeweils helle Hosen. Der dritte Täter war komplett hell gekleidet. Sie führten Äxte und einen Vorschlaghammer mit. Alle Personen trugen Handschuhe und hatten Rucksäcke dabei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Marsberg unter der Telefonnummer 02992-902003711 zu setzen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon