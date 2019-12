Marsberg: Einbruch in ehemaliges Technologie-Park-Gebäude

Einbrecher sind in ein Gebäude in Marsbeg eingedrungen. Bei dem Foto handelt es sich um ein Symbolfoto.

Marsberg. Einbrecher sind in ein Gebäude in einem ehemaligen Technologiepark in Marsberg eingebrochen. Vermutlich gelangten sie übers Dach in das Gebäude.

Einbrecher waren in Marsberg aktiv. In der Zeit zwischen Freitag 12.30 Uhr, und Samstagmittag sind Unbekannte in ein Gebäude eines ehemaligen Technologieparks in der Paulinenstraße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, haben sich die Täter nach derzeitigem Erkenntnisstand über das Dach Zutritt zu dem Gebäude verschafft. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Hinweise an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 90200 3711.