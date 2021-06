Der Reifen eines Lkws nahe einer Tankstelle in Westheim ist offenbar heiß gelaufen und hat Feuer gefangen.

Brandeinsatz Marsberg: Eine Serie von Bränden hält die Feuerwehr in Atem

Marsberg/Westheim/Heddinghausen. Drei Brandeinsätze fordern die Feuerwehr Marsberg heraus. LKW-Reifen in Westheim fängt Feuer, Scheunentor in Heddinghausen steht in Flammen.

Drei Brandeinsätze binnen 24 Stunden: Der Juni begann für die Feuerwehren aus der Stadt Marsberg mit sehr viel. Arbeit. Zwei Einsätze in Westheim und ein weiterer in Heddinghausen hatten die Wehrleute bei sommerlichen Temperaturen abzuarbeiten.

Zuerst wurde am frühen Dienstagabend, 1. Juni, ein Strohballen-Brand in einer Scheune zwischen Westheim und der hessischen Nachbargemeinde Helmighausen gemeldet. Die Löschgruppen aus Westheim, Oesdorf, Meerhof und der Löschzug Marsberg wurden alarmiert. Zwar lag die Einsatzstelle schon auf hessischer Seite, aufgrund des Notrufs war aber Alarm für die Marsberger Wehren ausgelöst worden.

Diese hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Vor einer Scheune brannten 15 Strohballen lichterloh. Mit Wasser und Schaum löschten die Feuerwehrkameraden die Ballen ab, zogen das Stroh auseinander und löschten weiter ab. Nach anderthalb Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Ca. 40 Einsatzkräfte waren unter der Leitung von Jörn Garbes aus Westheim im Einsatz.

LKW-Brand nahe Tankstelle

Bei dem Scheunenbrand in Heddinghausen droht das Feuer auf das Wohnhaus überzugreifen. Foto: Ralf Pohl

Bereits einen Tag später, am Mittwoch, 2. Juni,, mussten diese Einheiten erneut nach Westheim ausrücken, ebenso die Löschgruppe Essentho. Gemeldet wurde gegen 15.10 Uhr ein LKW-Brand auf der B7 nahe einer Tankstelle. An dem LKW war offenbar ein Reifen heißgelaufen und hatte Feuer gefangen. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnte durch einen Pulverlöscher der Brand bereits effektiv bekämpft werden. Denn der Löschzugführer aus Marsberg war vor Ort und setzte nach Absetzen des Notrufs den Feuerlöscher ein.

Die Feuerwehrleute kühlten den LKW-Reifen samt Achse mittels Strahlrohr herunter und kontrollierten die Stelle mit einer Wärmebildkamera. „Auch hier hatten die Wehrleute den Brand schnell gelöscht“, so der stellvertretende Feuerwehrsprecher Ralph Pohl. Dabei gingen die Trupps unter Atemschutz vor. Der Einsatz war für die ca. 50 Einsatzkräfte unter der Leitung von Jens Garbes aus Westheim nach einer guten Stunde beendet.

Scheunenbrand in Heddinghausen

Um 16.25 Uhr gab es dann Alarm für die Löschgruppen aus Heddinghausen, Canstein, Leitmar und den Löschzug Marsberg. Gemeldet war ein Scheunenbrand, der auf ein angrenzendes Wohnhaus überzugreifen drohte. Bei Eintreffen der Löschgruppe Heddinghausen stand ein hölzernes Scheunentor in Vollbrand, das Feuer hatte bereits Teile des Dachstuhls der Scheune erfasst. Auch Teile der Hausfassade waren bereits in Mitleidenschaft gezogen, da die Scheune direkt an das Wohnhaus angrenzte.

Pohl: „Auch hier konnte mittels Schnellangriff das Feuer sehr schnell gelöscht werden.“ Mit einem Hochdrucklüfter wurde die Scheune anschließend entraucht. Über die Drehleiter mussten mit einer Kettensäge Teile des Dachstuhls geöffnet, entfernt und abgelöscht werden. An der Hausfassade entfernten die Wehrleute Teile der Fassadendämmung, weil auch sie in Brand geraten war und auch um weitere Brandnester darunter auszuschließen. Auch hier wurden die betroffenen Bereiche mit der Wärmebildkamera kontrolliert.

Strohballen sind vor einer Scheune zwischen Westheim und Helminghausen in Brand geraten. Foto: Ralph Pohl

Insgesamt drei Trupps gingen dabei unter Atemschutz vor, um die erforderlichen Lösch- und Nachlöscharbeiten durchzuführen. Pohl: „Verletzt wurde bei dem Brand zum Glück niemand“. Drei Hausbewohner wurden auf Verdacht einer Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst untersucht, es konnte aber nichts festgestellt werden. Auch das Wohnhaus selbst war bis auf den kleinen Teil der Fassade nicht betroffen.

Zur Ursache des Feuers nahm die Polizei Ermittlungen auf. Knapp 40 Feuerwehrleute waren unter der Leitung von Ralf Padberg aus Heddinghausen im Einsatz.

