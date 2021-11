Marsberg empfängt französische Delegation aus Lillers

Marsberg. Freundschaftskomitees aus dem französischen Lillers und Marsberg tauschen sich über Projekte aus. Diese Aktionen sind für nächstes Jahr geplant

An den großen Fenstern des Festsaals im Bürgerhaus in Marsberg hängen die deutsche Fahne und die Stadtfahnen von Marsberg und Lillers. In den Vasen auf den Tischen stehen deutsche und französische Papierfähnchen. Die deutsch-französische Städtefreundschaft zwischen Marsberg und Lillers lebt. Am Wochenende war eine 19-köpfige Delegation aus der französischen Partnerstadt zu Gast in Marsberg.

Zum ersten Mal seit zwei Jahren trafen sich die Freundschaftskomitees beider Städte wieder persönlich. Um so größer war die Wiedersehensfreude, sagt Susanne Fobbe, Vorsitzende der deutsch-französischen Gesprächsrunde Marsberg (DFG) am Rande des Arbeitsgespräches.

Am Sonntagmorgen beendete das Arbeitsgespräch im Bürgerhaus das dreitägige Freundschaftstreffen. Unter den französischen Gästen war auch die neugewählte Bürgermeisterin von Lillers, Carole Dubois, und drei Stadtratsmitglieder. Unter den deutschen Gästen die Vorsitzenden der Ratsfraktionen und die Ortsbürgermeisterin von Niedermarsberg, Sandra Pohlmeyer.

Persönliche Freundschaften

Bürgermeisterin Dubois war das erste Mal in Marsberg und voll des Lobes über die „große Gastfreundschaft“, die ihr und den anderen Komiteemitgliedern entgegengebracht worden sei. Die Lilleraner verbrachten wieder zwei Nächte bei ihren Gastfamilie. Manche persönlichen Freundschaften sind mit der über 50-jährigen Städtefreundschaft mitgewachsen.

Auch für Marsbergs Bürgermeister war es das erste persönliche Kennenlernen. Die Gelegenheit dazu nutzte er bereits am Samstagabend beim gemeinsamen Abendessen im Restaurant „Bei Zeitlers“. Zum Arbeitsgespräch am Sonntagmorgen hob Thomas Schröder in seinen Begrüßungsworten den hohen Stellenwert einer solchen über Jahre gewachsenen Städtefreundschaft hervor, deren Aufrechterhalten gerade in der schwierigen Corona-Zeit sich nicht so einfach gestalten lasse. Viele Städtepartnerschaften seien über die Jahre eingeschlafen, pflichtete ihm Bürgermeisterin Dubois bei: „Das wollen wir auf keinen Fall.“ Applaus aller unterstrichen ihre Worte.

Eine lange Tradition: Das Foto wurde am 4. Juni 1967 im Rathaus Lillers bei der Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunden aufgenommen. In der ersten Reihe: Willi Ising (Bürgermeister von Niedermarsberg), Jacques Vincent (Bürgermeister von Lillers) und André Lapeyrouse (stellv. Bürgermeister Lillers) (von links). Das Foto wurde am 04. Juni 1967 im Rathaus in Lillers bei der Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunden aufgenommen. In der ersten Reihe sind v. l. Willi Ising (Bürgermeister von Niedermarsberg), Jacques Vincent (Bürgermeister von Lillers) und André Lapeyrouse (stellvertretender Bürgermeister von Lillers) zu sehen. Foto: Stadtarchiv Marsberg

Dass die Städtepartnerschaft hüben wie drüben so gut funktioniert, dafür haben nicht zuletzt die beiden Komiteevorsitzenden gesorgt. Jean-Marc Hecquet, Vorsitzender des französischen Komitees, hob die Wichtigkeit der Zusammenarbeit der Vereine und die Schüleraustausche hervor. So absolvierten diesmal drei Jugendliche aus Lillers ein Praktikum in Marsberg, beim Ponyhof in Erlinghausen und zwei Kindergärten. Im März werden voraussichtliche deutsche Schüler in Lillers ein Praktikum machen.

Sein deutsches Pendant Susanne Fobbe, hielt Rückschau auf die vergangenen gemeinsamen Projekte, die trotz Corona in den vergangenen beiden Jahren erfolgreich verwirklicht werden konnten und in Online-Meetings besprochen wurden,wie die Aktion 1500 Bäume für Marsberg, die aus Lillers finanziert wurde. Die Bäume sind inzwischen alle auf einer Fläche hinter dem Krankenhaus gepflanzt worden. Die DFG Marsberg hat weitere 500 Bäume aus Spenden finanziert. Auch das gemeinsame Musikvideo „Star Wars“ der Schulorchester der Gymnasien aus Marsberg und Lillers ist gut gelaufen.

Musical-Aufführung in 2022

Projekte für 2022 stehen schon in den Startlöchern. So ist eine Aufführung des Musical Cabaret in Marsberg geplant sowie weitere Austausche seitens der Sekundarschule und des Gymnasiums und ein Kino-Projekt, in dem französische Filme zu vergünstigen Preisen angeschaut werden können, gemeinsame Fußball- und Schachturniere sind ebenfalls abgesprochen. In Lillers soll ein Kinderparlament ins Leben gerufen werden. Auch eine gute Plattform für Austausche unter Kindern, so die Meinung. Detlef Steinhoff, Vorsitzender des Fördervereins historisches Obermarsberg, lud zu gemeinsamen Aktion zu den bevorstehenden Jubiläumsveranstaltungen zum 1250-jährigen Bestehen ein.

