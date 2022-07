Marsberg: Europas größter Klostermarkt lädt zum Stöbern ein

Marsberg/Dalheim. Am letzten August-Wochenende ist es wieder so weit: Auf dem Gelände des Klosters Dalheim findet Europas größter Klostermarkt statt. Die Details:

Wenn Bruder Philipp den Kochlöffel schwingt, Schwester Laetitia von ihren Konfitüren probieren lässt, Bruder Maximilien seine selbst gemachten Seifen präsentiert und ganz Westfalen sich im Kloster Dalheim trifft, dann ist es wieder Zeit für Europas größten Klostermarkt. Am Wochenende (28. und 29. August) kommen Ordensschwestern und -brüder aus rund 40 Abteien, Stiften und Klöstern in Frankreich, Österreich, Tschechien, Polen, Belarus und dem gesamten Bundesgebiet in das westfälische Kloster Dalheim (Kreis Paderborn), heute LWL-Landesmuseum für Klosterkultur, Stiftung Kloster Dalheim, um auf dem weitläufigen Klostergelände ihre Waren anzubieten.

+++ Lesen Sie auch: Urteil im Fall um Schadenersatz gegen Stadt Brilon gefällt +++

Ordensgemeinschaften aus der Region sind ebenso vertreten wie prominente Standorte aus ganz Deutschland und Europa. Jeweils von 10 bis 18 Uhr zeigen sie, was in ihren Küchen, Kellern und Werkstätten in Handarbeit an Produkten entsteht. „Der Dalheimer Klostermarkt gibt Besucherinnen und Besuchern die einmalige Gelegenheit, klösterliche Kultur zu riechen und zu schmecken oder mit richtigen Ordensleuten ins Gespräch zu kommen. Hier erfahren Marktgäste die Tradition gelebter Klosterkultur“ , so die Kulturdezernentin des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) und Vorsitzende des Stiftungsvorstandes, Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger.

Vielfältiges Angebot

Ob Klosterlikör und -wein aus der hessischen Benediktinerinnenabtei St. Hildegard, frische Waffeln der Franziskanerinnen aus Salzkotten, Töpferwaren aus der französischen Gemeinschaft von Taizé, Klosterkäse aus dem Stift Schlierbach in Österreich, Samentüten von den Schwestern der Christlichen Liebe Paderborn, Kapuziner-Kräuterbalsam aus dem Kloster in Krakau, Kunstdrucke aus dem Kloster Volkenroda oder Handarbeiten aus dem Bergkloster Bestwig: „Das Warenangebot auf dem Dalheimer Klostermarkt ist ebenso vielfältig wie die vertretenen Ordensgemeinschaften“, so Museumsdirektor Dr. Ingo Grabowsky. „Dabei stehen die Erzeugnisse, ganz in der Tradition der Klöster, für außergewöhnliche Qualität, Reinheit, Nachhaltigkeit und Naturnähe.“

+++ Auch interessant: Auftragsvergabe bringt die HSK-Kommunen schwer in Bedrängnis +++

Zum 19. Mal heißt die Stiftung Kloster Dalheim die zahlreich vertretenen Ordensgemeinschaften willkommen. „Die unterschiedlichen Ordensleute sorgen für die Vielfalt und Lebendigkeit des Marktes“, berichtet die neue Organisatorin Eva Beyerstedt. Bereits im vergangenen Jahr hatte sie die Planung für den Klostermarkt übernommen. „Nachdem der Markt 2020 aufgrund der Corona-Pandemie leider ausfallen musste, freue ich mich, die Ordensleute nun endlich auch persönlich kennenzulernen.“ Darunter sind viele Stammgäste, die schon seit dem ersten Klostermarkt 2002 dabei sind.

Ein Markt mit Tradition

Vor 19 Jahren – lange vor der Eröffnung des Museums 2010 – als kleine Veranstaltung mit nur wenigen Verkaufsständen angefangen, erstreckt sich der Dalheimer Klostermarkt heute mit über 300 Metern Standfläche über das weitläufige Klostergelände. Die Marktgemeinschaft ist in dieser Zeit ebenfalls beständig gewachsen und freut sich 2021 über weitere „Novizen“: Neu vertreten ist in diesem Jahr unter anderem die Kongregation der Franziskanerinnen Salzkotten, die Benediktinerabtei Gerleve und das Kloster St. Marien zu Helfta aus Eisleben (Sachsen-Anhalt).

+++ Lesen Sie auch: Winterberg: Energiekrise gefährdet Jobs rund um die Bobbahn +++

In diesem Jahr wieder mit dabei sind die Missionsschwestern vom Kostbaren Blut aus Neuenbeken. Auf dem Klostermarkt bieten die Ordensfrauen neben dem weit über die Grenzen Westfalens bekannten Zucchini-Relish auch Afrika-Waren, Handarbeiten, Kekse und Obst an. „Wir kommen seit über 15 Jahren immer wieder gerne. Hier stellen wir nicht nur persönlich unsere Produkte vor, sondern auch unsere Arbeit,“ sagt Schwester Jacoba Maria bei der Vorstellung ihrer Gemeinschaft. „Als Missionsschwestern ist es uns ein Anliegen, die Nöte der Welt im Blick zu behalten und uns sozial zu engagieren. Das spiegelt sich auch in der Internationalität unserer Waren wider.“

Gemeinsam Spiritualität erleben

Die Ordensleute kommen zum Teil aus weitentfernten Klöstern wie dem Augustiner-Chorherrenstift St. Florian bei Linz in Österreich, dem Kapuzinerkloster im polnischen Krakau oder dem Kloster der Heiligen Elisabeth im belarussischen Minsk, dessen Schwestern mit 1500 Kilometern die weiteste Anreise haben. „Aufgrund der aktuellen Corona-Lage konnten leider einige wenige Ordensgemeinschaften nicht anreisen. Umso mehr freuen wir uns darauf, die zahlreichen Abteien, Stifte und Klöster wieder und manche neu begrüßen zu dürfen“, teilt Grabowsky mit. Der Klostermarkt ist ein schöner Anlass, gemeinsam und konfessionsübergreifend Spiritualität zu erleben“, so Grabowsky.

Weitere Informationen unter der Rufnummer 05292/93190.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon