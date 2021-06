Blaulicht Marsberg: Exhibitionist an Kinderspielplatz

Bredelar. Am Montagnachmittag ist in Marsberg ein Exhibitionist an einem Kinderspielplatz aufgefallen. Die Polizei hat eine Personenbeschreibung.

Einen Fall von Exhibitionismus meldet die Polizei von dem Spielplatz im Liboriusweg in Marsberg-Bredelar. Gegen 17.55 Uhr war am Montagnachmittag einer Frau ein Mann aufgefallen, der dort hinter einer Mauer an seinem Glied manipulierte. Die Polizei: „Als er die Zeugin sah, flüchtete er.“

Die Zeugin informierte die Polizei, die folgende Personenbeschreibung herausgab: Der Unbekannte könnte zwischen 20 und 30 Jahren alt sein, er hat eine schlanke Figur und schwarze Haare. Bekleidet war er mit einem grauen T-Shirt mit einer grauen Jogginghose.

Hinweise an Wache Marsberg

Die Polizei bittet um Hinweise. Wer zu dem Vorfall Angaben machen kann - der Spielplatz befindet sich zwischen Schützenhalle und Pfarrbüro - wird gebeten, sich mit der Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90200 3711 in Verbindung zu setzen.

