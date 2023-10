Marsberg: Festnahmen nach Einbruch – Männer sind wieder frei

Marsberg. Die Polizei nimmt drei Männer fest, die in Marsberg eingebrochen sein sollen und für weitere Einbrüche in Frage kommen. Nun sind sie wieder frei.

Nach einem Einbruch in einen Lagerraum in Marsberg hat die Polizei drei mutmaßliche Täter vorläufig festgenommen.

Gegen 6.30 Uhr sollen sie am Sonntagmorgen in einen Lagerraum an der Straße Weist eingebrochen sein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang und richteten auch im Inneren des Gebäudes Sachschaden an. Bei den Männern handelt es sich um Marsberger im Alter von 25, 28 und 31 Jahren.

Die Männer wurden nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen. Inwieweit sie mit weiteren Einbrüchen in der Region in Verbindung stehen, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

