Marsberg: Frau (53) von Auto angefahren – schwer verletzt

Marsberg. Eine 53 Jahre alte Fußgängerin wird in Marsberg von einem Auto angefahren und schwer verletzt. Jetzt sucht die Polizei die Polizei Zeugenhinweise.

In der Einmündung Hauptstraße zur Mönchstraße in Marsberg wurde am Mittwochmorgen gegen 7:15 Uhr eine Fußgängerin von einem Auto angefahren. Dabei wurde sie schwer verletzt. Die 53-jährige Frau aus Marsberg musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach Angaben von Beteiligten und Zeugen bog ein 39-jähriger Mann aus Marsberg mit seinem Auto von der Hauptstraße nach rechts in die Mönchstraße ab. Die Fußgängerin, die die Mönchstraße überquerte, wurde von dem Auto erfasst.

Hinweise an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90 200 3711.

