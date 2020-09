Unglück Marsberg: Frau (78) angefahren – schwer verletzt in Klinik

Marsberg. Eine 78 Jahre alte Frau ist beim Überqueren einer Straße in Marsberg angefahren und schwer verletzt worden. Das sagt die Polizei zu dem Unfall.

Laut Angaben der Polizei überquerte am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr eine 78-jährige Frau aus Marsberg an einer Fußgängerquerungshilfe die Padberger Straße in Marsberg ohne auf den fließenden Verkehr zu achten.

Ein 59-jähriger Mann aus Diemelsee, der mit seinem Wagen die Padberger Straße in Richtung Diemelsee befuhr konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und lud die Frau auf die Motorhaube auf. Die Frau musste schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden.