Marsberg: Fusion der Sparkassen führt zu Einschränkungen

Marsberg/Paderborn. An diesem Wochenende startet die technische Fusion der ehemaligen Sparkasse Marsberg. Die Bank empfiehlt, sich vorher mit Bargeld einzudecken.

Zum 1. April haben die Sparkassen Delbrück, Höxter und Paderborn-Detmold rechtlich fusioniert. Die technische Fusion, also das Zusammenführen der Datenbestände der einzelnen Sparkassen, steht am Wochenende vom 19. bis 21. Mai, an.

„Immerhin sprechen wir über mehr als 12 Millionen Kundenverträge, die aus drei Sparkassen zusammengeführt werden. Nach vielen Monaten intensiver Vorarbeit und mehreren erfolgreichen Testfusionen werden wir an dem Wochenende nach dem Himmelfahrtstag die bisher noch getrennten Datenbestände technisch zusammenführen“, so Arnd Paas, Vorsitzender des Vorstandes der Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter. Zum Geschäftsgebiet gehört auch die Stadt Marsberg.

Einschränkungen bei der Nutzung

Ab Freitag, 19. Mai um zirka 18 Uhr bis zum Sonntag, 21. Mai, werden die Datenbestände zusammengeführt. Aufgrund der umfangreichen Vorbereitungen sind alle Kunden der Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter nur an diesem Wochenende von technischen Einschränkungen betroffen.

In diesem Zeitraum kann es mit der Sparkassen-Card (Debitkarte) zu Einschränkungen bei der Geldautomatennutzung sowie bei der Zahlung im Handel kommen. „Dies gilt für alle Nutzungen der Sparkassen-Card an Geldautomaten und Selbstbedienungsterminals als auch bei der Bezahlung an Terminals im Handel. Sowohl hier in der Region, in Deutschland und auch im Ausland. Wir bitten unsere Kunden darum, dies zum Beispiel bei einem Kurzurlaub oder bei den Wochenendaktivitäten zu berücksichtigen und sich im Bedarfsfall vorab mit Bargeld zu versorgen“, so Paas.

Kontoauszüge können nicht ausgedruckt werden

Zudem stehen im genannten Zeitraum Kontoauszugsdrucker und SB-Terminals sowie das Online-Banking und die Sparkassen-App nicht zur Verfügung. Zahlungen per Kreditkarte sind nicht von Einschränkungen betroffen und uneingeschränkt möglich. Arnd Paas: „Wir bitten für die Einschränkungen um Verständnis und versichern, dass wir alles für einen optimalen Übergang vorbereitet haben.“

Über 100 Mitarbeiter der Sparkasse und weitere 250 Mitarbeiter im Rechenzentrum der Sparkassen werden an diesem Wochenende dafür sorgen, dass alle Anwendungen und Geräte so schnell wie möglich wieder genutzt werden können. Alle Kunden der ehemaligen Stadtsparkasse Delbrück und der Sparkasse Höxter erhalten eine neue IBAN und wurden zu den bevorstehenden Anpassungen frühzeitig persönlich informiert oder angeschrieben.

Auch die Kunden der Sparkassen Paderborn-Detmold wurden über mögliche Einschränkungen am Wochenende der technischen Fusion informiert. Die Sparkasse wird am Fusionswochenende über die bekannten Social-Media-Kanäle jeweils aktuell informieren, welche Anwendungen zu welchem Zeitpunkt wieder zur Verfügung stehen.

Für Fragen steht das Kundenservice-Center der Sparkasse von Montag bis Freitag unter Tel. 05251 292929 von 8 Uhr bis 20 Uhr zur Seite. Am Fusionswochenende ist das Kundenservice-Center zusätzlich am Samstag von 11 Uhr bis 16 Uhr erreichbar.

