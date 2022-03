Marsberg: Gemeinsames Beten für Frieden in der Ukraine

Marsberg. 110 Teilnehmer kamen in der Propsteikirche in Niedermarsberg zusammen und beteten für Frieden in der Ukraine. Spenden sind möglich.

Sehr schnell nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine war klar, tatenlos zuschauen ist für die Kirchengemeinden keine Option. So entstand zeitnah die Idee, ein ökumenisches Friedensgebet in der größten Kirche der Stadt anzubieten. 110 Teilnehmer aller Generationen kamen am vergangenen Sonntag in der Propsteikirche Niedermarsberg zusammen. Somit war das Gotteshaus nach den Auflagen der Pandemie voll besetzt. Mehr als ein Dutzend Menschen fand deshalb keinen Einlass mehr, was einige aber nicht davon abhielt, draußen zu verharren und mitzubeten. Den Altarraum schmückten Tücher in den Landesfarben der Ukraine, die auf das Kreuz Jesu zuliefen. Der Chorraum war blau-gelb illuminiert.

In der Begrüßung verwies Propst Meinolf Kemper auf die Dringlichkeit des Anliegens, mit den Menschen in der Ukraine im Gebet verbunden zu sein, mit ihnen zu teilen, ein sichtbares Zeichen der Solidarität zu setzen und ankommende Flüchtlinge herzlich aufzunehmen. Gemeindereferentin Katrin Schröder ging auf die Wirksamkeit des gemeinsamen Gebetes ein. Danach wurden die Teilnehmer eingeladen, zum Zeichen ihres Gebetes für den Frieden eine Kerze zum Altar zu bringen und vor das Kreuz zu stellen. Nach Wechselgebeten und Liedern zum Frieden rief der ev. Pfarrer Markus Pape die Teilnehmer auf, nach dem Vorbild Jesu zu handeln. Aus der Kriegsspirale sei nur herauszukommen, wenn auf Waffengewalt nicht mit Waffen reagiert, sondern in einem friedlichen Dialog eingegangen wird.

Bürgermeister Thomas Schröder appellierte an die Mitbetenden, sich bei ihm zu melden, falls sie Wohnraum zur Verfügung stellen könnten. Der Abschluss des Friedensgebetes fand vor der Kirche statt. Eine Kerze wurde in die Laterne am Kreuz gestellt, die während des Krieges als Friedenslicht brennen soll. Die Kollekte über 688 Euro kommt über die Hilfsorganisationen von Caritas und Diakonie direkt den Kriegsbetroffenen zugute. Gern kann man auch weitere Spenden in den Pfarrbüros abgeben oder an St. Magnus Niedermarsberg, IBAN: DE934006926660004679 00, überweisen, die direkt weitergeleitet werden.

In allen Sonntags- und Werkgottesdiensten, insbesondere in den Fastenandachten mit sakramentalem Segen sonntags um 17.30 Uhr in der Propsteikirche, wird intensiv für den Frieden gebetet.

