Marsberg: Geschäft „Rund ums Tier“ in Westheim eröffnet

Ein Geschäft “rund ums Tier” hat Kerstin Fingerhut-Pluskat an der Kasseler Straße in Westheim bei Marsberg eröffnet. Vor vier Jahren hat sie sich im Bereich Foto- und Grafikdesign Online selbstständig gemacht. „Mit dem stationären Geschäft wollen wir in Zukunft das Angebot um Futtermittel, Textilien, Deko und so weiter erweitern“, sagt die Inhaberin. Allerdings ist noch nicht das volle Sortiment im Angebot.

Textilien, Welpenmappen, Logos

Hauptgebiet ist die Erstellung von individuellen Produkten, wie zum Beispiel für Vereine und Firmen wenn es rund ums Tier geht: Logos, Textilien oder auch Collagen und Flyer. Für Züchter entwerfen sie Präsentationen, Textilien, Welpenmappen, Logos und erstellen ein Designs um nachher Autos damit zu bekleben. Boxenschilder für Pferdebesitzer und Warnschilder für Hunde werden ebenfalls entworfen.

Ortsbürgermeister und 1. Vorsitzender des Fördervereins Dorfgemeinschaft “Unser Westheim” Franz-Josef Weiffen und Vorstandsmitglied Ludger Dickmann überreichten zur Eröffnung einen Blumengruß und wünschen auch im Namen der Westheimer Bevölkerung viel Erfolg.