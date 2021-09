Marsberg: Hubertus Agel heißt der neue Bezirksdienstbeamte

Marsberg. Polizeihauptkommissar Hubertus Agel ist der neue Bezirksdienstbeamte in Marsberg. Er löst Dietmar Scholle ab, der in den Ruhestand gegangen ist.

Seit Anfang September ist Polizeihauptkommissar Hubertus Agel der neue Bezirksdienstbeamte in Marsberg. Hubertus Agel löste damit Dietmar Scholle ab, der in den Ruhestand gegangen ist. Gemeinsam mit Antonius Bigge ist er nun der Ansprechpartner vor Ort.

1982 trat Hubertus Agel seinen Dienst beim ehemaligen Bundesgrenzschutz an. Hier wurde er an verschiedenen Orten an der innerdeutschen Grenze eingesetzt. Im Jahr 1992 folgte der Wechsel zur Landespolizei Hessen. Hier versah er bis 2002 Dienst in Frankfurt. Dann folgte der Wechsel nach NRW. Nach kurzer Station in Arnsberg wechselte Hubertus Agel 2004 zur Polizeiwache Marsberg und ist dieser seitdem treu.

Für die Bürgerinnen und Bürger seines Bezirkes ansprechbar

Er wohnt im Stadtgebiet Marsberg, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Ein Sohn ist ebenfalls bei der Polizei NRW.

Als neuer Bezirksdienstbeamter ist der 57-Jährige vor Ort präsent und für die Bürgerinnen und Bürger seines Bezirkes ansprechbar. Ein großes Anliegen ist dem Bezirksdienst die Verkehrssicherheit, insbesondere die frühkindliche Verkehrserziehung in Kindergärten und Grundschulen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Kriminalitätsbekämpfung. Die Bezirksbeamten kennen die Kriminalitätslage in ihrem Bezirk und überwachen erkannte Brennpunkte. Zudem werden Haftbefehle und Aufenthaltsermittlungen bearbeitet und vollstreckt.

